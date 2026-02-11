Alles zu oe24VIP
Paragleiter Gleitschirmflieger
© Getty Images/Symbolbild

Unfall in Salzburg

Gleitschirm-Pilot (41) kracht in steilen Hang – tot

11.02.26, 15:18
Teilen

Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des Verunglückten feststellen.

Werfenweng/Bez. St. Johann im Pongau. Ein Gleitschirmpilot ist am Dienstagvormittag in Werfenweng im Salzburger Pongau tödlich verunglückt. Der 41-jährige Slowake war laut Polizei mit seinem Speedglider von der Bischlinghöhe aus gestartet. Nach einem Flugmanöver in Bodennähe prallte er mit hoher Geschwindigkeit in einen steilen Hang. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Augenzeugen hatten den Unfall beobachtet und die Rettungskräfte verständigt. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des Verunglückten feststellen. Im Einsatz waren auch Bergrettungskräfte der Ortsstelle Werfen sowie ein Notarzt- und ein Polizeihubschrauber.

