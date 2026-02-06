Spektakel in Mailand: 25. Olympische Winterspiele offiziell eröffnet

Exakt um 22.51 Uhr eröffnete IOC-Präsidentin Kristy Coventry die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina d'Ampezzo, zuvor sorgte eine atemberaubende Show im Norden Italiens für Gänsehautmomente.

Bis zum 22. Februar werden ab Samstag in 16 Sportarten 245 Medaillenentscheidungen bei den Olympischen Winterspielen 2026 fallen. Die Spielstätten sind heuer auf fünf Cluster verteilt und dementsprechend bunt gemischt war auch die Eröffnungsfeier im legendären Giuseppe Meazza Stadion von Mailand.

Die Verantwortlichen der Spiele haben im Vorfeld sehr viel Wert darauf gelegt, dass die meisten Spielstätten, die in den nächsten Tagen zu sehen sein werden, bereits bestehen. In Cortina wurde der Olympische Eiskanal von den Spielen 1956 wiederbelebt und in Mailand wurde die Eishalle für die Eishockeybewerbe neu erbaut. Die restlichen Spielstätten wurden bereits zuvor regelmäßig verwendet.

+++ Die Eröffung im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Das erste Highlight der Show war Mariah Carey, die im besten Italienisch den Klassiker "Volare Nel blu, dipinto di blu" zum Besten gab. Aufgrund der weiten Wege zwischen den Spielstätten wurden die Fahnen in allen Orten gezeigt. In Livigno schwenkten unsere Snowboard-Stars Anna Gasser und Benjamin Karl die große rot-weiß-rote Fahne.

Fans verlieren Interesse, Vance als Ehren-Gast

Aufgrund der niedrigen Temperaturen ging der Plan der Standort-Verteilung nach hinten los. In Livigno gingen viele Zuschauer frühzeitig nach Hause und entflohen so der Kälte. Unterdessen genossen einige Spitzenpolitiker, wie US-Vizepräsident JD Vance, die Show auf der Ehrentribüne in Mailand.

© Getty

© Getty

Nach dem großen Einlauf, der über eine Stunde dauerte, war es dann soweit. Nach weiteren kleinen Show-Einlagen wurde es wieder ernst. Zum Abschluss bekam Kristy Coventry erstmals ihren großen Auftritt. Seit Juni 2025 ist sie Präsidentin des IOC und so trat sie in die Fußstapfen von Thomas Bach und die Welt auf die Spiele einstimmte, ehe sie an Italiens Präsident Sergio Mattarella übergab, der die Spiele offiziell für eröffnet erklärte.