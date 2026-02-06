Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Olympia Team Kanada Eishockey
© Getty

Ohrwurm-Alarm

Viraler Hype: DAS ist die heimliche Olympia-Hymne

06.02.26, 18:52
Teilen

Die Olympischen Winterspiele kehren nach 20 Jahren endlich in den Alpen-Raum zurück und haben in Italien bereits die erste geheime Hymne.

Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina d"Ampezzo waren noch nicht einmal offiziell eröffnet, und schon hatten die Sport-Fans auf dieser Welt den ersten Ohrwurm, der wohl die nächsten zwei Wochen nicht verschwinden wird.

Doch wer nun denkt, dass es sich dabei um ein traditionelles Lied aus dem Austragungsort handelt, der irrt. "Sarà perché ti amo", "Felicita", "Gente di mare", "Volare" oder unzählige Ramazotti-Hits haben das Rennen um den ersten viralen Hit der Spiele 2026 verloren.

Dabei ist das Wintersport-Highlight nach 20 Jahren endlich zurück im Herzen Europas. In Peking (2022), Pyeongchang (2018) und Sotschi (2014) spürte man wenig Wintersportbegeisterung in den Austragungsstätten, in Vancouver (2010) haderten hierzulande auch viele mit der Zeitverschiebung.

Heimliche Olympia-Hymne 

Nun ist Olympia zurück in Italien, wie 2006 in Turin, und Kultur und gute Laune gehören zu unserem südlichen Nachbarland einfach dazu. Und dennoch hat ein Song aus dem Jahr 2004 einer britischen Sängerin das Rennen um die geheime Olympia-Hymne gemacht.

Unzählige Reels auf Social Media werden gerade mit der "sped up"-Version von Natasha Bedingfields "Unwritten" veröffentlicht. Vor allem bei den Teams aus Kanada und den USA ist der Titel sehr beliebt. 

Neuer Hype dank Sidney Sweeney

Neu aufgelebt ist das Stück mit der Romantik-Komödie "Wo die Liebe hinfällt" mit Sidney Sweeney aus dem Jahr 2023. 20 Jahre nach dem Release ist er wieder in aller Ohren und erobert nun scheinbar auch Olympia.

Passend dazu hat Bedingfield mit ihrem Hit in den USA und Deutschland auch die goldene Schallplatte erhalten, in ihrer Heimat Großbritannien räumte sie damit sogar Dreifachplatin ab.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen