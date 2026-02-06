Viraler Hype: DAS ist die heimliche Olympia-Hymne

Die Olympischen Winterspiele kehren nach 20 Jahren endlich in den Alpen-Raum zurück und haben in Italien bereits die erste geheime Hymne.

Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina d"Ampezzo waren noch nicht einmal offiziell eröffnet, und schon hatten die Sport-Fans auf dieser Welt den ersten Ohrwurm, der wohl die nächsten zwei Wochen nicht verschwinden wird.

Doch wer nun denkt, dass es sich dabei um ein traditionelles Lied aus dem Austragungsort handelt, der irrt. "Sarà perché ti amo", "Felicita", "Gente di mare", "Volare" oder unzählige Ramazotti-Hits haben das Rennen um den ersten viralen Hit der Spiele 2026 verloren.

Dabei ist das Wintersport-Highlight nach 20 Jahren endlich zurück im Herzen Europas. In Peking (2022), Pyeongchang (2018) und Sotschi (2014) spürte man wenig Wintersportbegeisterung in den Austragungsstätten, in Vancouver (2010) haderten hierzulande auch viele mit der Zeitverschiebung.

Heimliche Olympia-Hymne

Nun ist Olympia zurück in Italien, wie 2006 in Turin, und Kultur und gute Laune gehören zu unserem südlichen Nachbarland einfach dazu. Und dennoch hat ein Song aus dem Jahr 2004 einer britischen Sängerin das Rennen um die geheime Olympia-Hymne gemacht.

Unzählige Reels auf Social Media werden gerade mit der "sped up"-Version von Natasha Bedingfields "Unwritten" veröffentlicht. Vor allem bei den Teams aus Kanada und den USA ist der Titel sehr beliebt.

Neuer Hype dank Sidney Sweeney

Neu aufgelebt ist das Stück mit der Romantik-Komödie "Wo die Liebe hinfällt" mit Sidney Sweeney aus dem Jahr 2023. 20 Jahre nach dem Release ist er wieder in aller Ohren und erobert nun scheinbar auch Olympia.

Passend dazu hat Bedingfield mit ihrem Hit in den USA und Deutschland auch die goldene Schallplatte erhalten, in ihrer Heimat Großbritannien räumte sie damit sogar Dreifachplatin ab.