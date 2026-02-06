Thomas Müller verrät, was er von Politik-Karriere seiner Frau hält

Über sein Privatleben spricht Thomas Müller (36) selten. Im Interview mit WELT AM SONNTAG macht der Weltmeister nun eine Ausnahme – und gibt persönliche Einblicke in sein Leben zwischen Kanada und Bayern.

Der Bayern-Star erklärt offen, wie sehr ihn der Wechsel nach Vancouver auch privat fordert. Ehefrau Lisa Müller (36) ist in der Nähe von München geblieben.

Müllers Pro- und Contra Liste

„Bevor ich die Entscheidung traf, habe ich eine Liste mit Vor- und Nachteilen gemacht“, sagt Müller. Ihm sei bewusst gewesen, dass die große Distanz nach Hause eine Belastung werde. „Zu meiner Zeit in Vancouver gehört jetzt eben, dass ich meine Frau und die Pferde nur selten um mich habe.“

"Finde es gut, wie engagiert Lisa ist"

Auch zur politischen Tätigkeit seiner Frau, die der CSU beigetreten ist, äußert sich Müller – ohne selbst Farbe zu bekennen. Auf die Frage nach seiner eigenen Wahlentscheidung kontert er schmunzelnd: „Netter Versuch, aber die behalte ich für mich.“ Gleichzeitig stellt er klar: „Ich finde es sehr gut, wie engagiert Lisa ist. Das ist kein PR-Gag, sie interessiert sich wirklich für Inhalte.“

Seitenhieb gegen Kane

Zum Schluss erlaubt sich Müller noch einen lockeren Seitenhieb auf Harry Kane (32). In Vancouver bewege er sich meist zu Fuß oder mit dem Auto durch die Stadt. „Harry Kane hat in München ja einen Fahrer. Und schießt viele Tore“, sagt Müller lachend. „Vielleicht besorge ich mir auch einen – Harrys Trefferquote kann ich gut gebrauchen.“