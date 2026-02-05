Ausgelöscht! Brooklyn Beckham lässt Tattoo zu Ehren seines Vaters entfernen

Der Beckham-Spross setzt ein weiteres, deutliches Zeichen!

Weiter geht's im Zwist der Beckhams: Brooklyn Beckham scheint sein Tattoo, das er seinem untröstlichen Vater zu Ehren hatte, entfernt zu haben. Das berichten britische Medien.

Das ist ein weiterer schwerer Schlag inmitten der Familienfehde. Im vergangenen Monat veröffentlichte der entfremdete Sohn von David (50) und Victoria (51) eine vernichtende Erklärung, in der er öffentlich erklärte, dass er sich nicht mit seiner Familie versöhnen wolle.

Alles weg

Der 26-jährige Brooklyn scheint seinem Vater nun einen weiteren schweren Schlag versetzt zu haben, indem er sein Tattoo, das er ihm zu Ehren hatte, verändert hat. Noch vor kurzem sah das Tattoo wie oben abgebildet aus. Ein Anker mit dem Wort "Dad". Doch das ist Vergangenheit, wie neue Bilder zeigen.

Laserbehandlung

Eine Quelle sagte: „Brooklyn hat sich die Tätowierung mit einer Laserbehandlung entfernen lassen." Er wollte sie loswerden. Die Veränderung auf Brooklyns rechtem Arm wurde entdeckt, als er mit seiner Frau, der Schauspielerin Nicola Peltz, in Los Angeles unterwegs war.