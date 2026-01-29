Millionen-Taschengeld? Gerüchte um Nicola Peltz sorgen für neuen Beckham-Wirbel

Rund um den Familienstreit der Beckhams mischen sich jetzt immer mehr Außenstehende ein. Es geht gar ein Gerücht über ein Taschengeld von unglaublicher Höhe herum.

Nach dem jüngsten Familiendrama rund um die Beckhams tauchen nun immer neue Details auf – eines davon sorgt besonders für Stirnrunzeln. Im Mittelpunkt steht das Gerücht, Nicola Peltz würde nach wie vor regelmäßig finanziell von ihrem Vater unterstützt werden.

Während viele Paare in ihrem Alter erst damit beginnen, sich ein finanzielles Polster aufzubauen, dürften Brooklyn Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola Peltz (31) bereits über beträchtliche Mittel verfügen. Schließlich ist er der älteste Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50), während auch sie aus einer äußerst wohlhabenden Familie stammt. Dennoch halten sich derzeit hartnäckige Spekulationen, ausgelöst durch Aussagen der britischen Journalistin Marina Hyde (51), die unter anderem den Podcast „The Rest is Entertainment“ betreibt. Ihre Schilderungen aus dem privaten Umfeld von Nicola Peltz haben für einiges Aufsehen gesorgt.

Finanzielle Unterstützung im Millionenbereich?

Im Raum steht die Behauptung, dass Nicola weiterhin großzügige finanzielle Zuwendungen von ihrem Vater erhalten soll. „Vielleicht würde Nelson Peltz das abstreiten, aber ich habe gehört, dass er gesagt haben soll ‚Ich gebe meiner Tochter eine Million Dollar Taschengeld im Monat‘“, wird Hyde in ihrer Funktion als Kolumnistin des „Guardian“ zitiert. Eine Aussage, die viele irritiert – immerhin ist Nicola Peltz längst erwachsen und selbst verheiratet.

Im Vergleich dazu soll Brooklyn Beckham deutlich zurückhaltender unterstützt worden sein. Zwar würden auch seine Eltern finanziell helfen, jedoch in weit geringerem Ausmaß. „Soweit ich gehört habe, geben die Beckhams Brooklyn zwar viel Geld, aber keine Unsummen“, so Hyde weiter. Ziel der Familie sei es offenbar, dass er langfristig finanziell unabhängig werde. „Sie träumen wohl davon, dass er eines Tages auf eigenen Beinen steht und unabhängig wird.“

Meinungen gehen auseinander

Allerdings werden diese Aussagen nicht unwidersprochen hingenommen. Eine anonyme Quelle widersprach den Gerüchten nun gegenüber dem britischen Magazin „Hello!“ deutlich. „Das ist absolut falsch. Das fragliche Zitat hat keine Quelle, weil es nicht stimmt“, heißt es von dem Insider, der ergänzt: „Es ist schlichtweg ein frei erfundenes Gerücht.“ Ob an den Spekulationen tatsächlich etwas dran ist, können letztlich nur Nicola Peltz und Brooklyn Beckham selbst klären.

Ihr Vater Nelson Peltz (83) zählt zu den bekanntesten Hedgefonds-Managern der USA. Laut „Forbes“ wurde sein Vermögen im Januar 2026 auf rund 1,6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Angesichts dieser Summe relativiert sich manches Gerücht – wenngleich Nelson Peltz insgesamt zehn Kinder hat. Aus seiner ersten Ehe stammen zwei, aus seiner zweiten Ehe mit Claudia Heffner acht weitere. Sollte er tatsächlich alle Kinder ähnlich großzügig unterstützen, würde selbst ein Milliardenvermögen rasch kleiner werden.