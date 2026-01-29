Völlig verändert! Milliarden-Erbin Athina Onassis feiert Überraschungs-Auftritt in Paris

Die Reederei-Erbin ließ sich bei der Haute-Couture-Woche in der französischen Modemetropole wieder einmal blicken, blieb dabei aber fast unerkannt.

Die Enkeltochter eines der wohlhabendsten Männer des 20. Jahrhunderts meidet seit Jahren konsequent die Öffentlichkeit. Umso größer ist nun die Überraschung: Athina Onassis zeigt sich im Rahmen der Haute-Couture-Woche in Paris – und präsentiert sich dabei in einem völlig neuen Erscheinungsbild.

Der Name Onassis steht bis heute synonym für Reichtum, Macht und Glamour. Aristoteles Sokrates Onassis, der Begründer des Imperiums, begann seine Karriere jedoch ohne Vermögen oder einflussreiche Kontakte. Durch kluge Investitionen, insbesondere in Öltanker, und das geschickte Nutzen geopolitischer Umbrüche baute er ein globales Schifffahrtsnetz auf. Seine legendäre Yacht „Christina O“ wurde zum Treffpunkt von Staatsoberhäuptern, Künstlern und Wirtschaftseliten. Spätestens mit seiner Ehe mit Jackie Kennedy rückte Onassis endgültig ins Zentrum der Weltöffentlichkeit. Als er 1975 starb, belief sich sein Vermögen auf geschätzte 2,5 Milliarden US-Dollar.

Tragische Geschichten

Doch hinter dem schillernden Mythos verbirgt sich eine Familiengeschichte voller Tragödien. Sohn Alexander kam im Alter von nur 24 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Tochter Christina, gezeichnet vom Tod ihres Vaters und dem Suizid ihrer Mutter, kämpfte mit schweren Depressionen und starb mit 37 Jahren an den Folgen von Alkohol- und Medikamentenmissbrauch. Zurück blieb Athina Onassis, damals gerade drei Jahre alt – Erbin eines Milliardenvermögens, aber auch des schweren familiären Erbes.





Dass Athina Onassis heute, mit 41 Jahren, wieder öffentlich in Erscheinung tritt, gilt daher als große Ausnahme. Ihr Auftritt bei der Pariser Modenschau von Stéphane Rolland sorgte entsprechend für Aufmerksamkeit. Paris war für die Familie Onassis über Jahrzehnte hinweg sowohl Machtzentrum als auch Rückzugsort. Dennoch zeigt sich Athina nur äußerst selten bei gesellschaftlichen Anlässen. Zuletzt wurde sie im März 2025 beim Bal d’Été gesehen, einer Veranstaltung zur Förderung des Mäzenatentums – ein Umfeld, das ihrem eigenen Engagement für Kunst und Kultur entspricht.

Sensations-Auftritt

Umso bemerkenswerter ist ihre Präsenz bei der Haute-Couture-Show von Stéphane Rolland für die Frühjahr/Sommer-Saison 2026 im Cirque d’Hiver Bouglione. Dass sie dort nicht nur Platz nahm, sondern auch für Fotografen posierte, wurde in der Modeszene als kleine Sensation gewertet. Rolland ist bekannt für seine dramatischen, fast skulpturalen Entwürfe, seine Präsentationen gleichen oft eher einer Bühnenperformance als einer klassischen Modenschau. Möglicherweise war es gerade dieser künstlerische Ansatz, der Athina Onassis anzog. Ebenso denkbar ist jedoch, dass der karitative Hintergrund der Veranstaltung eine Rolle spielte: Die Erlöse der Show kamen zu 100 Prozent der Fondation des Hôpitaux zugute – ein Anliegen, das mit ihrem philanthropischen Engagement übereinstimmt.

Athina Onassis sieht stark verändert aus. © Getty Images

Auch ihr Styling fiel auf. Athina Onassis entschied sich für ein kurzes schwarzes Kleid mit Cape-Ärmeln. Ihr Haar trug sie auffallend dunkel und stark am Ansatz toupiert – ein deutlicher Bruch mit dem jahrelang blondierten Aschton. Ein Diamantring mit großem Saphir an der rechten Hand setzte ein markantes Statement, dazu funkelnde Ohrstecker. Das Augen-Make-up war bewusst dramatisch gehalten, mit stark betontem unteren Wimpernkranz, während ein mauvefarbener Lippenstift den Look abrundete.