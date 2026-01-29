Alles zu oe24VIP
Wow! Zarrellas landen Mega-Netflix-Deal

29.01.26, 08:58
Zarrellas kriegen Reality-Serie wie die Kaulitz-Brüder - zu Arbeit und Privatleben 

Moderator Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina bekommen ihre eigene Serie bei Netflix. Sie seien "eines der beliebtesten Promi-Paare Deutschlands", teilte der Streamingdienst mit. Das Reality-Projekt erinnert an den Hit "Kaulitz & Kaulitz", in dem die Zwillinge und Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz Einblick in ihr Privatleben gewähren.

Star-Dokus gibt es 2026 noch weitere: Ergänzt wird das  Netflix -Programm auch mit Non-Fiction-Projekten über Shirin David (Serie namens "Shirin") und Lukas Podolski (Feature mit dem Titel "Poldi").

Serie zu Arbeit und Privatleben

Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (49) erzählten am Mittwochabend in Berlin beim Netflix-Event "What Next?" über kommende Programm-Highlights, dass die Doku-Reihe neben Arbeit und Alltag auch ihr von viel Liebe getragenes Familienleben zeigen werde. Eltern und Geschwister des Paares werden in der Doku ebenfalls zu sehen sein.

Giovanni Zarrella, dessen Eltern aus Italien kommen, wurde in Hechingen geboren und vor 25 Jahren als Sänger der Gruppe Brosis berühmt. Nach dem Aus der Band begann seine Solo-Karriere. Seit 2021 moderiert er "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF. Jana Ina kam in Brasilien zur Welt, machte Karriere als Model, Moderatorin und Sängerin. 2025 feierte das Paar, das zwei Kinder hat, seinen 20. Hochzeitstag.

