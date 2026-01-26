Chris Steger live mit Band in der Remise Amstetten

Am Donnerstag, 29. Jänner 2026, wird die Remise Amstetten zum Treffpunkt für alle Fans ehrlicher, emotionaler und moderner Austropop-Musik: Chris Steger kommt erstmals live mit voller Band nach Amstetten. Beginn ist um 20:30 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr.

Chris Steger zählt zweifellos zu einem der spannendsten und erfolgreichsten Musikern der neuen Austropop-Generation. Mit seiner Debütsingle „Zefix“ gelang ihm ein Traumstart: Platz 1 der Charts, Millionen Streams auf Spotify und eine enorme Resonanz beim Publikum. Was folgte, war ein kometenhafter Aufstieg, der ihn innerhalb kürzester Zeit von kleinen Bühnen zu ausverkauften Konzerthallen führte.

Songs mit großer Portion Authentizität

Seine Songs wirken ehrlich, bodenständig und direkt aus dem Leben gegriffen. Titel wie „Koa Garantie“, „Leb dei Leben“ oder „So noh wia nia“ erzählen Geschichten, in denen sich viele Menschen wiederfinden – über Liebe, Zweifel, Hoffnung und das Leben selbst. Mit seiner markanten Stimme, dem unverkennbaren Dialekt und einer großen Portion Authentizität trifft Chris Steger mitten ins Herz seines Publikums.Live entfalten seine Lieder eine ganz besondere Kraft. Gemeinsam mit seiner Band schafft Chris Steger eine intensive Atmosphäre voller Emotionen, Nähe und Energie. Ruhige, gefühlvolle Momente wechseln sich mit kraftvollen Songs ab, die zum Mitsingen, Mitfühlen und Mitfeiern einladen. Ein Konzert, das lange in Erinnerung bleibt. Als Support Act eröffnet die Amstettner Band Unlängst den Abend und sorgt für einen stimmungsvollen Auftakt – ein starkes regionales Vorprogramm, das den Konzertabend perfekt abrundet.