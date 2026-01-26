Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Rumäne (37) wollte Zug klauen: Zwei Polizisten verletzt

Auf NÖ-Bahnhof

Rumäne (37) wollte Zug klauen: Zwei Polizisten verletzt

26.01.26, 13:43 | Aktualisiert: 26.01.26, 14:57
Teilen

Der 37-Jährige wollte eine abgestellte Garnitur in Betrieb nehmen.

NÖ. Ein 37-Jähriger soll in der Nacht auf Freitag die Scheiben von zwei Fahrerkabinen eines am Bahnhof St. Valentin (Bezirk Amstetten) abgestellten Zuges eingeschlagen haben. Der Rumäne soll auch versucht haben, die Garnitur in Betrieb zu nehmen.

Bei der Festnahme ging der Verdächtige auf eine Polizistin los. Zwei Beamte wurden verletzt, berichtete die Exekutive am Montag in einer Aussendung. Der Mann wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

Nach Einschlagen der Scheiben soll der Verdächtige auch im Inneren Schaden verursacht sowie Licht und Hupe eingeschaltet haben. Er wurde in den frühen Morgenstunden festgenommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden