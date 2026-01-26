Rumäne (37) wollte Zug klauen: Zwei Polizisten verletzt

Der 37-Jährige wollte eine abgestellte Garnitur in Betrieb nehmen.

NÖ. Ein 37-Jähriger soll in der Nacht auf Freitag die Scheiben von zwei Fahrerkabinen eines am Bahnhof St. Valentin (Bezirk Amstetten) abgestellten Zuges eingeschlagen haben. Der Rumäne soll auch versucht haben, die Garnitur in Betrieb zu nehmen.

Bei der Festnahme ging der Verdächtige auf eine Polizistin los. Zwei Beamte wurden verletzt, berichtete die Exekutive am Montag in einer Aussendung. Der Mann wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

Nach Einschlagen der Scheiben soll der Verdächtige auch im Inneren Schaden verursacht sowie Licht und Hupe eingeschaltet haben. Er wurde in den frühen Morgenstunden festgenommen.