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Weltstar Diana Damrau verzaubert Linzer Domplatz
© Los Angeles Philharmonic/Norris

Bei Klassik am Dom

Weltstar Diana Damrau verzaubert Linzer Domplatz

15.03.26, 16:48
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Auch Reinhard Fendrich, Erwin Schrott und Tom Jones sind beim Event dabei. 

Weltstar Diana Damrau wird im Sommer beim Open-Air-Festival Klassik am Dom am Domplatz in Linz auftreten. Die vielfach ausgezeichnete Koloratursopranistin präsentiert unter dem Titel „Amore! Amore!“ berühmte Arien und Duette aus dem Opernrepertoire, die sich rund um das Thema Liebe drehen.

Unter anderem wird das innige Duett „O soave fanciulla“ aus La Bohème erklingen, das die tragische Liebesgeschichte zwischen dem armen Dichter Rodolfo und der kranken Stickerin Mimi erzählt. Damrau schwärmt von der einzigartigen Atmosphäre am Domplatz: die Beleuchtung des Doms und der Platz unter dem Sternenhimmel seien ein Traum und würden das Musikerlebnis besonders machen.

Weltstar Diana Damrau verzaubert Linzer Domplatz
© Parlophone LTD/Fowler

Das Festival startet am 10. Juli

Seit rund zwei Jahrzehnten ist Damrau international auf führenden Opern- und Konzertbühnen gefragt, darunter die Metropolitan Opera. Sie ist Kammersängerin der Bayerische Staatsoper und wurde mehrfach zur „Sängerin des Jahres“ gekürt. Als Exklusivkünstlerin von Warner Classics / Erato veröffentlichte sie mehrere Solo-Alben, die unter anderem mit ECHO- und OPUS-Klassik-Preisen ausgezeichnet wurden. Neben Damrau treten auch Reinhard Fendrich, Erwin Schrott und Tom Jones auf. Das Festival beginnt am 10. Juli 2026 mit einem Musical-Abend.

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