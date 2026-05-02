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Am Sonntag

Sechsfachjackpot bringt 6,3 Millionen Euro

02.05.26, 10:07
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Am Tag der Arbeit gab es bei Lotto "6 aus 45" keinen Sechser. Deshalb wartet am Sonntag ein Sechsfachjackpot mit einem riesigen Jackpot auf einen glücklichen Gewinner in Österreich.

Am Sonntag geht es bei der Ziehung, die von Evelyn Vysher moderiert wird, um stolze 6,3 Millionen Euro im Jackpot. Gestern gab es erneut keinen Tipp für die "sechs Richtigen", die gestern Abend aus den Zahlen 2, 21, 27, 39, 40 und 44 bestanden. Dadurch wächst der vierte Fünffachjackpot des Jahres nun zum zweiten Sechsfachjackpot an. Während der Hauptgewinn ausblieb, darf man sich in Vorarlberg über einen Fünfer mit Zusatzzahl und 119.000 Euro freuen. Auch in Wien wurde gejubelt: Ein dort abgegebener Tipp sicherte sich den Bonus von 30.000 Euro aus der Verlosung.

Besonders erfolgreich verlief der Freitag für einen Tipper oder Tipperin aus Tirol, der/die mit seinem Quicktipp und dem "Ja" zum Joker exakt 188.000 Euro abräumte. Bei der LottoPlus Ziehung gab es zwar ebenfalls keinen Sechser, doch die Gewinnsumme wurde auf 60 Fünfer aufgeteilt, die jeweils knapp 5.200 Euro erhalten. Am Sonntag wartet bei LottoPlus ein neuer Jackpot von 250.000 Euro auf die Mitspieler.

Die Lotto-Ziehung am Sonntag wird die Entscheidung bringen, ob die 6,3 Millionen Euro geknackt werden und wer sich diesen Erfolg sichert.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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