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Bremslichter
© Getty Images

Verkehrssicherheit

Ab Juli gilt dieses neue EU-Gesetz für Autofahrer

29.04.26, 17:45
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In der EU gelten ab 7. Juli 2026 für alle Neuwagen eine neue Regelung für Bremslichter. Die sind nun adaptiv. Sie blinken bei Notbremsungen schneller und warnen den Folgeverkehr.

Die EU will das Autofahren noch sicherer machen. Ab Juli müssen alle Neuwagen mit sogenannten adaptiven Bremslichtern ausgestattet sein.

Laut der neuen Verordnung soll das neue System automatisch erkennen, ob der Fahrer eine Vollbremsung tätigt. Dabei wird auf ein schnelleres Blinken umgeschaltet. Der nachfolgende Verkehr soll mit den neuen Bremslichtern früher gewarnt werden. Sie haben somit mehr Zeit zum Reagieren.

Mehr Sicherheit

Mehrere Studien zeigen, dass blinkende Notbremslichter die Reaktion des nachfolgenden Fahrers um etwa 0,2 Sekunden senkt, so das Portal "chip.de" unter Berufung auf "Bußgeldkatalog.org". Dieser Bruchteil einer Sekunde hat eine große Auswirkung auf die Sicherheit.

Bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h verringert die schnellere Reaktion den Anhalteweg um rund 4,4 Meter. Bei 100 km/h sind es sogar 5,5 Meter weniger.

Gilt nur für Neuwagen

Das System wird aktiv, wenn der Fahrer bei mehr als 50 km/h stark bremst. Dabei muss das Fahrzeug mit mehr als 6 m/s^2 verzögern. Um diesen Wert zu ermitteln, werden die Informationen vom Pedaldruck, Bremsdruck, Geschwindigkeit und die Daten von ABS und ESP ausgewertet.

Das neue Gesetz gilt nur für Neuwagen, die ab dem 7. Juli zugelassen werden. Ältere Fahrzeuge müssen nicht umgerüstet werden. Wer aber freiwillig sein Auto umrüsten will, kann dies bei vielen Werkstätten tun.

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