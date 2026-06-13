Mann bedrohte Ex-Freundin mit Messer

Ein 25-jähriger Mann soll am Freitag in Wien-Hietzing seine ehemalige Lebensgefährtin überwältigt, mehrere Stunden in ihrer Wohnung festgehalten und sie mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht haben, um sie zur Wiederaufnahme der Beziehung zu zwingen.

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Die Frau konnte schließlich laut einer Aussendung der Polizei unbemerkt einen Notruf absetzen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und dann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

Der Österreicher wollte die Trennung laut Polizei von Anfang an nicht akzeptieren. Am Freitag trat er dann in den frühen Morgenstunden die Eingangstür ihres Wohnhauses ein und lauerte seiner 26-jährigen Ex-Lebensgefährtin im Stiegenhaus auf. Als diese die Wohnung verließ, überwältigte er die 26-Jährige und drängte sie zurück in ihre Wohnung. Dort hielt er die Frau über mehrere Stunden fest und bedrohte sie mit dem Umbringen, falls sie die gemeinsame Beziehung nicht wieder aufnehme. Gegen 9.00 Uhr gelang es der verängstigten Frau ihr Mobiltelefon, das der Tatverdächtige ihr zunächst abgenommen hatte, wiederzubekommen und unbemerkt einen Notruf abzusetzen.

Beamte der Polizeiinspektion Preindlgasse nahmen den Tatverdächtigen wenig später in der Wohnung vorläufig fest. Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei ihrer Einvernahme gab die 26-Jährige zudem an, dass es bereits während der Beziehung wiederholt zu Gewaltanwendungen gekommen sein soll. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 25-Jährige wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der Freiheitsentziehung, der schweren Nötigung und der Sachbeschädigung auf freiem Fuß angezeigt.

(S E R V I C E - Hilfeangebote des Vereins AÖF: Die Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung: www.frauenhelpline.at ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

Weitere Anlaufstellen für Gewaltopfer: Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ 01/585-32-88 - 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 - Wiener Frauenhaus-Notruf 057722 - Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800/700-217)

Onlineberatung HelpChat "Halt der Gewalt" (tägl. 18-22 Uhr und jeden Fr. von 9-23 Uhr): https://haltdergewalt.at)