Geister-Taxler rammt Radlerin: Wienerin schwer verletzt

Weil es die vorübergehende Einbahnregelung wegen eines Schienenersatzverkehrs übersah, wurde ein Uber-Taxler zum Geisterfahrer und rammte dabei eine Fahrradfahrerin.

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Wien. Zu dem heftigen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radlerin kam es Montagmittag im Kreuzungsbereich Arndtstraße mit der Längenfeldgasse, wo vorübergehend aufgrund des Direkt-Shuttles zwischen dem Bahnhof Meidling und der U 4 etwas andere Verkehrsregeln gelten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 58-jähriger Taxler mit seinem Toyota-SUV entgegen der dort momentan geltenden Einbahnregelung das Verkehrszeichen "Einfahrt verboten" missachtet haben, indem er die Längenfeldgasse stadteinwärts fuhr. Zur selben Zeit fuhr eine 26-jährige Fahrradfahrerin auf dem Radfahrstreifen der Arndtstraße in Richtung Gaudenzdorfer Gürtel - es kam zur Kollision, die Bikerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde in den Schockraum eines Spitals gebracht.

Der aus Serbien stammende Uber-Lenker wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.