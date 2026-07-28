Bildzerstörer forderte Polizei zum Zweikampf auf

Eine merkwürdige Art, seinen Frust loszuwerden, legte ein Balkan-Wiener an den Tag, der von einer (Ex-)Freundin der Wohnung verwiesen worden war.

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Wien. Den Ausgangspunkt nahm die diesbezügliche Amtshandlung Dienstag um 5.15 Uhr in einer Wohnung in Altmannsdorf, wo der 31-jährige österreichische Staatsbürger ein Bild an der Wand (übrigens ein Foto der Mieterin mit einem anderen Mann) beschädigt hatte, das eben jener Bewohnerin gehörte.

Die 30-Jährige warf ihn daraufhin raus, doch der nun ungebetene Gast mit ex-jugoslawischen Wurzeln läutete immer wieder an der Tür. Daraufhin rief die Frau die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk erschienen bald darauf auf der Bildfläche und trafen den Mann vor dem Haus sitzend an. Er hatte einen 1,5 Meter langen Holzstock bei sich und ging die Polizisten gleich an. Er werde ihnen die Nase brechen und die Zähne ausschlagen. Dazu forderte er die Ordnungshüter zum Zweikampf auf, "eins gegen eins. Ich wiege zwar nur 63 Kilo, ich schmeiß euch aber trotzdem auf den Boden."

Die zur Unterstützung gerufene WEGA nahm den Aggro-Pöbler problemlos fest. In seiner Vernehmung äußerte sich der 31-Jährige nicht zu seinen Motiven. Laut Polizei war er alkoholisiert, allerdings dürfte er ein wenig Suchtgift geraucht haben. Auch die 30-Jährige konnte keinen Anlass für die Beschädigung des Bildes nennen. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.