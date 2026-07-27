LKW-Unfall auf Autobahn: Kilometerlanger Stau nach Wien

Ein Lkw-Unfall auf der A2 bei Guntramsdorf hat am Montagabend im Baustellenbereich für einen 4,6 Kilometer langen Stau in Richtung Wien gesorgt.

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Der Feierabendverkehr auf der A2 Südautobahn ist am Montagabend massiv beeinträchtigt worden.

Grund dafür ist ein Lkw-Unfall im Baustellenbereich zwischen dem Knoten Guntramsdorf und der IZ NÖ-Süd. Der Crash ereignete sich gegen 18:00 Uhr bei Autobahnkilometer 12,0 in Fahrtrichtung Wien. Aufgrund des Unfalls mussten der Pannenstreifen sowie der erste Fahrstreifen gesperrt werden. Die Folge: Ein 4,6 Kilometer langer Stau, der den Verkehr erheblich ausbremste. Autofahrer mussten in Richtung Wien mit deutlichen Verzögerungen rechnen.

Wie es zu dem Unfall kam war vorerst nicht bekannt. Laut den Verkehrsinformationen sollten die Einschränkungen voraussichtlich bis etwa 20:00 Uhr andauern.