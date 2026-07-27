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LKW-Unfall auf Autobahn: Kilometerlanger Stau nach Wien

Unscharfer, sich schnell bewegender LKW auf nasser Straße bei Tageslicht.
© Getty Images/Westend61
Ein Lkw-Unfall auf der A2 bei Guntramsdorf hat am Montagabend im Baustellenbereich für einen 4,6 Kilometer langen Stau in Richtung Wien gesorgt.
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Der Feierabendverkehr auf der A2 Südautobahn ist am Montagabend massiv beeinträchtigt worden.

Grund dafür ist ein Lkw-Unfall im Baustellenbereich zwischen dem Knoten Guntramsdorf und der IZ NÖ-Süd. Der Crash ereignete sich gegen 18:00 Uhr bei Autobahnkilometer 12,0 in Fahrtrichtung Wien. Aufgrund des Unfalls mussten der Pannenstreifen sowie der erste Fahrstreifen gesperrt werden. Die Folge: Ein 4,6 Kilometer langer Stau, der den Verkehr erheblich ausbremste. Autofahrer mussten in Richtung Wien mit deutlichen Verzögerungen rechnen.

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Wie es zu dem Unfall kam war vorerst nicht bekannt. Laut den Verkehrsinformationen sollten die Einschränkungen voraussichtlich bis etwa 20:00 Uhr andauern.

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