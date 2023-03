Dancing Stars: Streit zwischen Ekker und Campisi

''Dancing Stars''-Juror Balázs Ekker und Profitänzer Danilo Campisi lieferten sich in der Sendung einen Disput um die Performance.

Dieses Mal konnten die sieben Dancing Stars entspannt starten, denn keiner musste gehen. Nächste Woche ist Osterpause, somit dürfen die Stars verschnaufen. Das Motto hieß dieses Mal "Family & Friends". Die Tanzpaare traten nicht allein auf, sondern zu dritt mit Familien-Mitgliedern oder Freunden.

Den ersten Auftritt hatten Corinna Kamper & Danilo Campisi. Sie tanzten gemeinsam mit Corinnas Vater Karl Kamper einen Cha Cha Cha zu "Flowers". Während Corinna und Karl mit ihrer Performance zufrieden waren, fand ''Dancing Stars''-Juror Balázs Ekker ein paar Kritikpunkte. Corinna sei nie "gelockert" rübergekommen. Auch die Art und Weise wie der Vater in den Tanz eingebunden wurde, sei ihm zu wenig originell gewesen. "Wahnsinnig viel hast du dir da nicht überlegt, oder irre ich mich?", fragt er Profitänzer Danilo Campisi.

Streit zwischen Ekker und Campisi

"Es war auch nicht die Vorgabe, dass der Papa bewertet wird. Vielleicht bist nicht gut informiert", gibt Campisi zurück. "Es war eigentlich nicht gegen den Papa gerichtet, sondern gegen dich. Weil du warst der Choreograf. Du hättest diese Choreografie meiner Meinung nach ein bisschen interessanter gestalten können", kontert Ekker und fügt hinzu: "Ich glaube du hast die Fähigkeiten. Vielleicht das nächste Mal." "Du hast recht", stimmt ihm Campisi dann doch zu.

Dramatisch wurde es, als Alex Pointner mit Tochter Paula einen Jive aufs Parkett legte – mehr dazu HIER.

Rührend auch, dass Missy May mit Ehemann Andreas ihren wegen Corona ausgefallenen Hochzeitswalzer nachholten: der erste 10er des Abends. Lilian Klebow ließ als Freundin die einstige Dancing Stars-Gewinnerin Verena Scheitz antanzen – der „Vampir-Tango“ wurde ein Home Run mit Standing Ovations, zwei 10ern und damit einer Bestnote von 29 Punkten.

Pocher nahm als Gast-Jurorin im Ballroom Platz

Die fesche Kärntnerin wechselte jetzt für einen Abend die Seiten.

Erprobt. Oliver Pochers Ehefrau, Moderatorin Amira Pocher, nahm gestern in der Jury Platz. Als ehemalige Let’s Dance-Halbfinalistin kann sie sich sehr gut in die Kandidaten hineinversetzen. Da in dieser Woche niemand den beliebten ORF-1-Tanzevent verlassen muss, werden die Jurywertung und das Publikumsvoting in die nächste Ausgabe am Freitag, den 14. April übernommen.