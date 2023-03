Schonfrist für die übrigen sieben Dancing Stars

Moderatorin Amira Pocher bewertet als Gastjurorin die tänzerische Leistung.

Gemütlich. Freitags muss zwar keiner gehen, das heißt aber nicht, dass sich die Dancing Stars nicht genauso anstrengen müssen wie sonst. Das Motto des Abends lautet „Family and Friends“. In allen Choreografien müssen also Familienmitglieder oder Freunde eingebaut werden. So wird Alexander Pointner seine Tochter Paula antanzen lassen, Lilian Klebow bringt Ex-Dancing-Star Verena Scheitz mit und Missy May baut ihren Ehemann Andreas Wanasek ein. Nächste Woche ist dann Osterpause, am 14. März wird dann wieder ums Weiterkommen gekämpft.