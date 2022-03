Am 15. Juli rocken die Rolling Stones mit der Geburtstags-Show "Sixty" in Wien. Heute um 12 Uhr startet der Pre-Sale. Es wird teuer.

Heute um 12 Uhr startet der Ticket-Run auf die Rolling Stones in Wien. Bei oeticket wird der Pre-Sale für das Geburtstagskonzert "Sixty" am 15. Juli im Ernst-Happel-Stadion freigeschalten. Die Preise werden wohl eher wieder heftig. Schon 2017 kassierten Mick Jagger und Co. in Spielberg pro Ticket zwischen 100 (Stehplatz) und 495 Euro (Pit) ab. Jetzt könnte es sogar noch ein bisschen teurer werden. In Brüssel, wo die Stones vor Wien aufspielen, muss man nun aktuell für einen Stehplatz schon 149 Euro bezahlen.

Nur 54.000 Tickets. Am Freitag startet dann der reguläre Verkauf. Auch bei Ticket24.at. Auch da heißt es schnell sein: 2014 war das Happel-Stadion in nur zwei Stunden restlos ausverkauft. Jetzt gibt es insgesamt gibt es nur 54.000 Tickets.

Geburtstags-Konzert. Das Wien-Konzert – es ist der bereits 17. Stopp bei uns und der Erste nach dem Tod von Charlie Watts - geht jedenfalls in die Geschichte ein: ist es doch das allererste Konzert nach dem 60. Geburtstag: am 12. Juli 1962 traten die Stones das allererste Mal in London auf. Jetzt feiern sie ihren 60er in Wien. Mit einer neuen Hit-Show: Bombast- Bühne mit der neuesten Lichttechnik und hoch modernem Videodesign, eine neue bunte Stones-Zunge, Feuerwerk und bis zu 19 Hits. Von "Start Me Up" über "!Paint It Black" bis "Satisfaction".