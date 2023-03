Dancing Stars: Pointner berührt mit dramatischer Familien-Story

Nächste Woche ist Osterpause, somit dürfen die Stars verschnaufen.

Beruhigend. Am Freitag konnten 7 Dancing Stars entspannt starten, keiner musste gehen. Noch dazu hatten die VIPs Verstärkung in Form eines Freundes oder eines Familienmitglieds – sie wurden in die Tänze eingebaut.

Tränen. Dramatisch wurde es trotzdem, als Alex Pointner mit Tochter Paula einen Jive aufs Parkett legte. Maria Santner und Samira Pocher hatten Tränen in den Augen: Es ging um eine schreckliche Familiengeschichte, war doch Paulas Schwester verstorben. Auch Balázs Ekker suchte nach Worten, denn Paula hatte ihm frech die Augen verbunden.

Drei Mal die 10. Rührend auch, dass Missy May mit Ehemann Andreas ihren wegen Corona ausgefallenen Hochzeitswalzer nachholten: der erste 10er des Abends. Lilian Klebow ließ als Freundin die einstige Dancing Stars-Gewinnerin Verena Scheitz antanzen – der „Vampir-Tango“ wurde ein Home Run mit Standing Ovations, zwei 10ern und damit einer Bestnote von 29 Punkten.

Kampfhund Ekker. Teilt sonst Ekker aus, bekam er diesmal seinerseits Saures von Mirjam Weichselbraun: Als bekannt wurde, dass die Ekkers einen Welpen daheim haben, lästerte sie: „Das muss ein Pit Bull sein.“

Die Top 7 in der Jury-Wertung:

Lilian Klebow: 29 Punkte Missy May: 27 Pkt. Omar Khir Alanam: 23 Pkt. Lucas Fendrich: 21 Pkt. Corinna Kamper: 20 Pkt. Alexander Pointner: 19 Pkt Eveline Eselböck: 18 Pkt.

Pocher nahm als Gast-Jurorin im Ballroom Platz

Die fesche Kärntnerin wechselte jetzt für einen Abend die Seiten.

Erprobt. Oliver Pochers Ehefrau, Moderatorin Amira Pocher, nahm gestern in der Jury Platz. Als ehemalige Let’s Dance-Halbfinalistin kann sie sich sehr gut in die Kandidaten hineinversetzen. Da in dieser Woche niemand den beliebten ORF-1-Tanzevent verlassen muss, werden die Jurywertung und das Publikumsvoting in die nächste Ausgabe am Freitag, den 14. April übernommen.