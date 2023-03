Maria Angelini-Santner überraschte in einer transparenten Robe mit Mega-Ausschnitt.

Bei der Ausstrahlung der beliebten Tanzshow " Dancing Stars " am 24.3. ging es heiß her. Schon das Intro gefiel den meisten Zusehern richtig gut - dieses Ml begeisterte das Moderations-Duo Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll mit einer Einlage zu "Dirty Dancing". Das Motto war passend zum Abend, der thematisch im Zeichen von berühmten Filmsoundtracks stand.

Kamper & Campisi: Liebe nicht dementiert

Dann ging es weiter und die Promis durften mit ihren Profi-Partnern anrücken. Besonders hervor stachen dabei die Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper und Danilo Campisi, die zur Musik von "La La Land" einen reduzierten Langsamen Walzer vorführten. Den beiden wird eine Liebelei nachgesagt, die sie im Interview mit Andi Knoll nicht bestätigten... aber auch nicht dementierten.

Jurorin Angelini-Santner mit Wow-Kleid

Ein anderes Highlight der Show: Das Outfit von Jurorin Maria Angelini-Santner. Sie strahlte einmal mehr vom Jurypult aus und machte mit ihrer positiven Art den Tänzern Mut. Was ebenfalls strahlte, oder besser funkelte, war ihr atemberaubendes Glitzerkleid. Die Robe ein Traum in hochgeschlossen, allerdings transparent mit einem tiefen Ausschnitt. Subtile sexyness! Grüner Glitzer - an manchen Stellen mehr davon - verdeckte den Busen der Moderatorin. Die Kreation stammt von Moderatorin und Designerin Silvia Schneider. Auf Instagram gingen die Wogen freilich hoch, ein User fragte sich sogar, ob diese Art der Kleidung angemessen sei für eine Familiensendung. Doch die große Mehrheit war ganz verzückt von Maria und ihrem grünen Glitzerdress, es hagelte Komplimente, Likes und Herzerl.