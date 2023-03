Was Marcell, Meli und Andi, oder Kerstin bei der Hit-Show verdienen.

In den ersten Staffeln des ATV-Dauerbrenners "Teenager werden Mütter" war das Konzept denkbar einfach: Teeniemütter werden - wie damals beim MTV-Format "Teenmom" - in der Schwangerschaft begleitet, man sieht wie der Bauch wächst, was in ihrem Leben los ist und dann auch die Geburt.

Erste Staffeln: Ausstattung

Damals war es üblich, wie schon länger bekannt, dass die teilnehmenden die Eltern, eine erste Babyausstattung, Gutscheine und den Kinderwagen bezahlt bekamen. Die Produktion übernahm zudem auch Schwangerschafts-Vorsorge-Besuche bei Wahlärzten, die pro Termin um die 100 bis 120 Euro kosten, sowie den Aufpreis für ein schönes Zimmer nach der Geburt. Quasi eine Aufwandsentschädigung für die Jung-Familien .

Pikanter seit einigen Staffeln

Das änderte sich radikal nach einigen Staffeln und ATV setzte immer mehr - auch auf Wunsch der Zuseher - darauf, von den Teenie-Mamas und -Papas noch mehr Privates zu zeigen. Ganz dem Gusto der Zuseher entsprechend, ging es fortan besonders um pikante Lebens- und Liebesgeschichten. Einige Stars der Show kristallisierten sich heraus: Marcell, Kerstin, Andi, Melanie , Vanessa - um einige zu nennen. Sie haben längst ihre eigenen Deals gemacht, wie man aus dem Umfeld (ehemaliger) Darsteller erfährt. Neben rund 1.500 Euro pro Staffel Basisentlohnung, die es für jede mitmachende Familie gibt, haben sie eigene Deals laufen.

Kerstin: Marcells Ex-Freundin macht dank ATV Gesangskarriere. Das spült immer wieder Geld in ihr Börserl.

Vanessa: Auch eine von Marcells Exen, nämlich die Ex-Frau legte sich auf Kosten der Produktionsfirma unters Messer, weil sie nicht zufrieden war mit ihrem Körper.

Andi und Meli: Sie sind schon lange dabei im TWM -Universum. Mittlerweile ist sie eine erfolgreiche Unternehmerin, soll auch bei den TV-Verträgen gut verhandeln. Urlaube wurden bereits gezahlt, und Cash soll es laut Insidern für das Paar am meisten geben.

Hass im Netz

Ohne die bekannten Teilnehmer wäre "Teenager werden Mütter" freilich nicht so erfolgreich. Die Show, die durch die starke mediale Berichterstattung seit einigen Jahren Staffelrekord um Staffelrekord einfährt, sollte ihren Stars ruhig noch mehr zahlen, so eine Insiderin zu oe24.at, immerhin werden sie im Netz oft angefeindet und auf der Straße erkannt. Andererseits, so die Quelle weiter, wüssten die Teilnehmer ja, worauf sie sich einlassen.

