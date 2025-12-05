Wendlers Laura lässt Fans bei Brust-OP zuschauen: "Es werden Melonen"

Die Influencerin freut sich bereits jetzt auf ihre neue Oberweite. Sie träumt schon lange von einer Brustvergrößerung. Im Jänner wird der Traum Wirklichkeit.

Laura Müller (25) macht ernst: Was sie schon seit Monaten ankündigt, wird nun Realität. Die zweifache Mama lässt sich im Jänner die Brüste vergrößern – ein Schritt, den sie ihren Fans nun ausführlicher erklärt.

„Der Termin steht!“ – Laura startet ihr OP-Abenteuer

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die frühere „Let’s Dance“-Kandidatin deutlich nervös, aber voller Vorfreude. „Der Termin steht! Meine Boobies werden jetzt gemacht, und zwar schon nächsten Monat im Januar“, verkündet sie strahlend. Die Veränderung wolle sie Schritt für Schritt dokumentieren: „Ab sofort beginnt eine Reise, wie sich meine Boobies jetzt verändern.“





Wer jeden einzelnen Entwicklungsschritt miterleben möchte, muss allerdings zahlen. Die Influencerin plant, sämtliche Einblicke auf ihren Bezahlplattformen wie „OnlyFans“ zu teilen. Dort will die Ehefrau von Michael Wendler (53) nichts auslassen. Und wie gewohnt nimmt Laura kein Blatt vor den Mund: „Ich habe dann keine Kirschen mehr, ich habe Melonen und ich freue mich darauf."

Wunsch nach Veränderung nach zwei Schwangerschaften

Bereits im Sommer 2024 sprach Laura erstmals offen über ihren OP-Wunsch. Später verriet sie ihren Abonnenten weitere Hintergründe: „Bis zum heutigen Tag sind meine Boobies 100 Prozent echt. Ich habe sie nicht machen lassen und habe auch, wie ich finde, sehr viel Glück gehabt“, erklärte sie im Juli 2025. Nach zwei Geburten habe sich ihr Körper jedoch verändert – und sie wünsche sich nun eine größere, straffere Oberweite. „Ich denke, 'bigger is better', deswegen möchte ich mir die Brüste machen lassen – und das auch sehr, sehr bald schon.“

Wie viel größer es tatsächlich wird, hält Laura bisher noch geheim. Ihre Community dürfte es aber nicht mehr lange auf die Folter spannen.