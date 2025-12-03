Vandalismus: Rapid-Fans zerstörten Lask-Toiletten

Während des Spiels wurden Linzer Stadion-Toiletten durch Böller schwer beschädigt.

Linz. Beim Bundesliga-Duell LASK gegen Rapid Wien ist es am Sonntag im Linzer Stadion zu massivem Vandalismus gekommen. Noch während des laufenden Spiels sollen Rapid-Fans Böller in mehreren Toilettenanlagen gezündet haben. Die Explosionen zerstörten Papierhalterungen, Metallvorrichtungen und Teile der Innenverkleidung; zurück blieben verkohlte Papierrollen, geschwärzte Wände und aufgebrochene Stahlkonstruktionen.

Augenzeugen berichten von mehrmaligem lauten Knall und dichtem Rauch, der sich rasch im WC-Bereich ausbreitete. In Fankreisen sorgen die Bilder für Empörung: Viele verurteilen den „sinnlosen Zerstörungsakt“ und warnen vor der steigenden Gefährdung durch Pyrotechnik in geschlossenen Räumen.

Der LASK selbst äußert sich gegenüber oe24 nicht zu dem Vorfall, die Diskussion unter den Fans läuft jedoch heiß. Einige fordern strengere Kontrollen, andere weisen auf die Gefährdung unbeteiligter Zuschauer hin. Die Polizei wurde über die Schäden informiert und prüft nun mögliche strafrechtliche Schritte.

Der sportliche Schlagabtausch geriet damit in den Hintergrund – übrig bleibt ein Bild massiver Zerstörung, das die Sicherheitsdebatte im österreichischen Fußball erneut befeuert.