Rassismus-Eklat in Lokal: "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!"

In einem Lokal in Gosau (OÖ) ist es am Wochenende zu ausländerfeindlichen Sprechchören gekommen. Mehrere Gäste sangen zu „L’amour toujours“ die Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“.

Es sind Szenen, die an den bekannte Rassismus-Eklat am 19. Mai des Vorjahres auf Sylt erinnern. Aufnahmen von deutschen Jugendlichen gelangten an die Öffentlichkeit - dort gezeigt, wie sie dem Welthit des italienischen Musikers Gigi D’Agostino eine ausländerfeindliche Note verliehen hatten und selbige Parolen laut mitbrüllten. Aus der Melodie von „L’amour toujours“ wurde „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“.

Wieder junge Männer, wieder dieselben Parolen

Trotz harscher Kritik, noch größerer Empörung und strafrechtlicher Ermittlungen blieben die Misstöne kein Einzelfall. Nun gibt es weitere derartige Aufnahmen – dieses Mal aus Oberösterreich. Videoaufnahmen, die den OÖN zugespielt wurden, zeigen vorrangig junge Männer, die sich in einem Lokal in der Dachsteingemeinde Gosau spätabends kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Darin erneut zu hören: „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“.

Die Kellner des Lokals sollen mehrfach versucht haben, die Musik aus der Lautsprecheranlage zu wechseln, wie Augenzeugen den OÖN berichten. Das bestätigt auch der Betreiber des Lokals, der über sein Personal von den Vorfällen erfuhr: „Die Aktion wurde sofort abgebrochen. Wir wollen das ja hier auch nicht“, sagt er. Laut einheimischen Nachtschwärmern habe es sich um eine Gruppe ortsfremder Personen gehandelt.

Auch FJ-Vertreter unter Jugendlichen

Unter den Gästen befanden sich an diesem Abend auch mehrere Mitglieder der Freiheitlichen Jugend (FJ). Die Jugendorganisation der FPÖ lud zum Ausklang des „Zeichen setzen“-Winterseminars, das jedes Jahr im Dezember in Gosau stattfindet. Geladen sind dort FJ-Vertreter aus allen Bundesländern.

ÖVP: "Null Toleranz für extreme Positionen"

Eine Stellungnahme zu den Geschehnissen seitens der FJ steht noch aus. Die ÖVP hingegen kritisiert den Vorfall scharf. Nico Marchetti, Generalsekretär der ÖVP, zu oe24: „Für uns als Volkspartei ist klar: Null Toleranz für extreme Positionen, egal ob politisch oder religiös. Rechtsextreme Parolen dienen maximal der Spaltung und Hetze. Wir fordern eine klare Distanzierung der FPÖ von dieser erneuten Entgleisung einer Jugendorganisation.“