Älteste gefundene Katze ist Niederösterreicherin!

An einer römischen Fundstätte in Mautern an der Donau wurde die "älteste Katze des Kontinents" entdeckt. Die Katze lebte dort wohl vor rund 2.000 Jahren an der Seite der Römerinnen und Römer.

Lange Zeit war man davon ausgegangen, dass die europäischen Hauskatzen aus Anatolien stammen und sich seit der Jungsteinzeit in Europa verbreitet hatten. Eine neue Genuntersuchung zeigte nun jedoch, dass die Tiere aus Nordafrika stammen dürften. Vermutlich kamen sie mit den Römern.

In einer aktuell im Fachjournal „Science“ präsentierten Studie versuchte ein Forschungsteam um den Erstautor Marco de Martino und den Molekularanthropologen Claudio Ottoni von der Universität Tor Vergata in Rom nun, mehr über den Ursprung der beliebten Haustiere in Erfahrung zu bringen. Auch Forscherinnen und Forscher der Universität Wien und des Naturhistorischen Museums (NHM) in Wien waren daran beteiligt. „Wir vermuten, dass die ersten Hauskatzen mit den Römern nach Europa gekommen sind“, erklärte Ottoni. Dort konnten sie sich dann rasch ausbreiten. „Wenn man bedenkt, dass es die Tiere erst seit 2.000 Jahren bei uns gibt, ist es schon ziemlich erstaunlich, wie weit verbreitet und erfolgreich die Art mittlerweile ist.“

Es waren die Römer!

Die schnelle Ausbreitung der Hauskatzen war wahrscheinlich durch die weiten Handelsnetzwerke der Römer möglich, wovon auch ein Fund in Niederösterreich zeugt. „Die frühesten Katzenüberreste auf dem europäischen Festland, die bereits das typische Genom einer Hauskatze aufweisen, wurden an einer römischen Fundstätte in Mautern an der Donau entdeckt“, so Ottoni. Die Katze lebte dort wohl vor rund 2.000 Jahren an der Seite der Römerinnen und Römer.

Die tatsächlichen Vorfahren heutiger Hauskatzen kamen demzufolge deutlich später nach Europa. Die erste Katze, die genetisch klar zur Art Felis catus gehörte, starb laut dem Forschungsteam vor rund 2.200 Jahren auf Sardinien. Das europäische Festland erreichten die Tiere dann wahrscheinlich noch einmal 200 Jahre später – auch diese Tiere kamen höchst wahrscheinlich ursprünglich direkt aus Nordafrika.