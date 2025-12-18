Alles zu oe24VIP
Christkindlmarkt von Hofer
© Adreas Schätz Aldi Süd

Premiere

1. Hofer Christkindlmarkt: Bürgermeister schenkt Punsch aus

18.12.25, 09:57
Teilen

Das Weihnachtsmarktkonzept von Aldi Süd kommt nach Österreich. 

Szbg. Heute um 14 Uhr eröffnet der 1. Hofer Christkindlmarkt in Salzburg - auf dem Filialparkplatz in der Alpenstraße 109. 
Der Salzburger Bürgermeister Bernhard Auinger, Profitänzer Florian Gschaider und Manuela Stöckl, auch bekannt aus der TV-Show “Dancing Stars”, werden gemeinsam mit der Food Influencerin Cooking Catrin persönlich da sein und jeweils in einer Hütte Getränke ausschenken.

Am Samstagnachmittag kommt “Zurück zum Ursprung” Testimonial und “Ursprungsbauer” Ronald Royer beim Christkindlmarkt vorbei und wird das Team ebenfalls beim Ausschank von Speis und Trank unterstützen. Alle Einnahmen des dreitägigen Marktes werden an Licht ins Dunkel gespendet.

