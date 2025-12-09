22 Jahre nach "Ich lebe": Christina Stürmer packt über Privatleben aus

2003 eroberte die Starmania-Zweite mit "Ich lebe" die Charts. Heute lebt Stürmer sehr zurückgezogen und verrät im Gespräch mit Bunte ihr Familienmodell.

Manchmal genügt ein einziger Song, um eine Karriere für Jahrzehnte zu prägen. Bei Christina Stürmer war es „Ich lebe“ – ein Hit, der die Linzerin Anfang der 2000er nicht nur in Österreich, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum an die Spitze der Charts katapultierte. Über zwei Jahrzehnte später zählt die heute 43-Jährige noch immer zu den unverzichtbaren Stimmen des Poprocks.

Bei einer Benefiz-Gala in München spricht die zweifache Mutter mit Bunte darüber, wie sehr sich ihr Leben seit dem großen Durchbruch verändert hat – vor allem, weil Familie und Bühne längst neu organisiert werden mussten.

Partner Oliver bleibt bei den Kindern

Während Christina Stürmer früher gemeinsam mit ihrem Partner Oliver Varga tourte – er war jahrelang Gitarrist in ihrer Band – hat sich das Rollenmodell inzwischen gedreht.

„Wir haben uns aufgeteilt, mein Lebensgefährte, der Oliver bleibt nun zu Hause und spielt nicht mehr Gitarre auf der Bühne mit mir“, erzählt sie offen. Grund dafür sind die beiden gemeinsamen Töchter Marina (9) und Lotta (4). „Wir haben das ausgemacht, einer muss zu Hause bleiben“, hält sie klar fest.

Weihnachten ohne Glamour

Geboren 1982 in Linz, seit „Starmania“ 2003 im Rampenlicht und ausgezeichnet mit Echos, mehreren Amadeus Awards und einer goldenen Stimmgabel – dennoch ist für Christina Stürmer eines immer wichtiger geblieben als jede Auszeichnung: ihr Familienleben.

Darum blickt sie der Weihnachtszeit besonders gerne entgegen, wie sie erzählt. Große Styling-Aktionen sind in der Musikerinnen-Familie jedoch nicht geplant: „Es wird wahrscheinlich die Jogginghose“, sagt sie lachend. „Wir sind eben so, wie wir sind.“