Laut Bauernregel: Das bedeutet das Wetter im März für den Frühling

Der Frühling steht in den Startlöchern! Wir holen die Sonnenbrillen raus und verstauen die dicken Wintermäntel, doch bleibt uns das frühlingshafte Traumwetter erhalten? Eine verblüffende Bauernregel soll jetzt die Antwort liefern.

Kaum kitzeln uns die ersten Sonnenstrahlen auf der Nase, zieht es uns nach draußen. Das Thermometer klettert über die 10-Grad-Marke, die ersten Knospen sprießen und wir können es kaum erwarten, wieder im Schanigarten oder am Balkon zu sitzen. Doch werden wir im April bitter enttäuscht oder dürfen wir uns auf einen warmen Frühling freuen? Diese Bauernregel soll Aufschluss geben:

„Einem freundlichen März folgt ein freundlicher April.“

© Getty Images

Eine der bekanntesten Regeln lautet: „Einem freundlichen März folgt ein freundlicher April.“ Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Die Sonne lacht im März, also packen wir für den April schon mal die Übergangsjacke aus. Derzeit verwöhnt uns der März mit milden Temperaturen und wenig Wind. Doch lässt sich das auf den Folgemonat übertragen?

Das ist dran an der Bauernregel

Halten die Fakten diesem Versprechen stand? Leider nein! Die Wetterstatistiken sprechen hier eine deutliche Sprache. Ein milder März garantiert uns leider noch kein T-Shirt-Wetter im April. Wenn der März sonniger und wärmer verläuft als der Durchschnitt, folgen zu warme und zu kalte Aprilmonate mit exakt gleicher Wahrscheinlichkeit.

Aber aufgepasst: Der Umkehrschluss ist laut Experten viel entscheidender. Zeigt sich der März nämlich von seiner ungemütlichen, kalten Seite, folgt mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 65 Prozent auch ein unfreundlicher April. Es heißt also: Daumen drücken für die März-Sonne!

Weitere Bauernregeln im März

© Getty Images

Eine weitere Bauernregel im März besagt:

„Wie’s im März regnet, wird’s im Juni wieder regnen.“

Fällt unser Sommerurlaub etwa buchstäblich ins Wasser, wenn der März verregnet ist? Totale Entwarnung! Glücklicherweise lässt sich diese düstere Bauernregel meteorologisch nicht bestätigen. Egal wie stark es im März schüttet, es gibt danach zu exakt gleichen Teilen zu trockene oder zu nasse Sommermonate. Die Hoffnung auf einen traumhaften Sommer lebt also auch nach einem Schmuddel-März weiter.

„Wie das Wetter zu Frühlingsanfang, ist es den ganzen Sommer lang.“

Laut dieser Bauernregel entscheidet das Wetter zum Frühlingsanfang (20./21. März) über den gesamten Sommer. Das ist dran: Es ist zwar nicht ein einzelner Tag entscheidend, aber die Wetterlage rund um den 21. März (Frühlingsanfang) ist ein echter Indikator. Ein deutlich zu warmer Frühlingsstart weist in 70 Prozent der Fälle auf einen heißen und sonnigen Sommer hin.