März 2026: Ihr Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers

Star-Astrologin Gerda Rogers gewährt Ihnen einen exklusiven Blick in die Sterne. Erfahren Sie, was im März auf Ihr Sternzeichen zukommt.
Der März 2026 hält für jedes Sternzeichen einzigartige Chancen und Herausforderungen bereit. Ob Liebe, Gesundheit oder beruflicher Erfolg: Erfahren Sie, was der März für Sie bereithält und wie Sie die astrologischen Strömungen optimal nutzen können. Wir verraten, wie sich die Energie der Sterne auf Ihr Sternzeichen auswirkt.
Liebe, Gesundheit & Erfolg: Das März-Monatshoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Voreilige Entscheidungen könnten Sie bald bereuen. Nehmen Sie sich lieber Zeit für einfühlsame und verständnisvolle Aussprachen! Die könnten die Liebe wiederbeleben.
- Gesundheit: Fühlen Sie mal in sich hinein und erkunden Sie Ihre physischen und seelischen Bedürfnisse! Ein guter Monat, um sich geistigen und spirituellen Rückhalt zu holen.
- Beruf: Prüfen und kontrollieren Sie alles sehr genau und lassen Sie sich mit Verträgen und Vereinbarungen noch Zeit bis 21.3. Dann sind Sie wieder auf der sicheren Seite.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Romantische Gefühle gewinnen wieder die Oberhand. Ab dem 7.3. sollten Sie unter der Widder-Venus aber etwas mehr Temperament an den Tag legen. Bloß nicht zu zaghaft!
- Gesundheit: Ab 3.3. ist alles wieder im grünen Bereich. Es reicht aber, einfach im Flow zu bleiben, statt sich unnötigerweise ins Zeug zu legen. Mehr Muße und Nachdenkpausen tun gut.
- Beruf: Sehen Sie bis 20.3. von neuen Abschlüssen, Verträgen u.ä. ab. Es könnte anders kommen, als Sie denken. Lassen Sie sich Bedenkzeit und informieren Sie sich viel genauer!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Wenig Liebeslust nach all dem Frust? Das wäre schade, denn Venus bringt ab dem 7.3. Feuer und Leidenschaft ins Spiel. Lassen Sie sich nur nicht zu spontanen Abenteuern hinreißen.
- Gesundheit: Ein unruhiger Monat, mit dem auch großer Stress einhergehen könnte. Umso wichtiger ist es, sich immer wieder zu entspannen, am besten mittels Meditation oder Yoga.
- Beruf: Warten Sie mit wichtigen Entscheidungen noch bis 21.3. zu! Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit, um alles noch in Ruhe zu überdenken. Lassen Sie sich jetzt bloß nicht stressen!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Bis 6.3. ist Ihnen Venus noch sehr gewogen, danach könnte es wieder turbulent werden. Bedrängen Sie Ihr Gegenüber nicht, das würde nur noch mehr Widerstand auslösen!
- Gesundheit: Noch ist von Saturn nicht viel zu spüren, im Gegenteil: Mars spendet viel Energie und auch mental und intellektuell sind Sie gut in Form. Sport tut jetzt auch gut.
- Beruf: Mars, Jupiter und Merkur ermutigen Sie zu entschlossenem Vorgehen. Bleiben Sie aber auf sicherem Boden, denn Saturn empfiehlt Ihnen dringend, kein Risiko einzugehen.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Je mehr Fingerspitzengefühl und Empathie Sie aufbringen, desto besser. Dann kommt nach und nach auch mehr Feuer ins Spiel. Ab 7.3. kann es sehr leidenschaftlich werden.
- Gesundheit: Sie haben jetzt mehr Energie für geistige Aktivität, körperlich sollten Sie sich ohnehin noch etwas schonen. Gute Gelegenheit, um sich über Ihre Lebensweise Gedanken zu machen.
- Beruf: Einiges noch ungeklärt und zu viele Möglichkeiten? Bleiben Sie geduldig, denn Entscheidungsdruck unter dem rückläufigen Merkur (bis 20.3.) ist nur kontraproduktiv.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Möglicherweise dauert es noch eine Weile, bis Sie herausfinden, was Sie wirklich wollen. Kein Wunder, dass Sie auf Gegenwind und Erwartungsdruck gefasst sein müssen.
- Gesundheit: Vielleicht war es doch des Guten ein bisschen zu viel, denn die Mars-Opposition empfiehlt Ihnen nun, den Schongang einzulegen und sich nicht wieder zu verausgaben.
- Beruf: Nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken, informieren Sie sich bestmöglich, aber warten Sie unter der Mars-Opposition und dem rückläufigen Merkur mit Entscheidungen noch zu!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Sie entwickeln jetzt viel mehr Verständnis und Empathie für andere. Die erwartete oder erhoffte Resonanz kann sich unter der Venus-Opposition aber nicht einstellen.
- Gesundheit: Unter Mars und Merkur in den Fischen könnte sich Verunsicherung und mentale Orientierungslosigkeit einstellen. Yoga oder Meditationen könnten Ihnen mehr Halt geben.
- Beruf: Lassen Sie Entscheidungen lieber noch reifen, denn unter dem rückläufigen Merkur könnten sich die Dinge bis 20.3. auch ganz anders entwickeln, als Sie es erwarten.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Sie sollten die Initiative ergreifen und ab dem 7.3. auch entschlossen zur Sache kommen. Unter der feurigen Widder-Venus weiß man spontane Leidenschaft zu schätzen.
- Gesundheit: Sie haben alles wieder im Griff und unter dem Fische-Mars auch jede Menge Energie. Auch mental sind Sie immer noch sehr stark und damit jeder Herausforderung gewachsen.
- Beruf: Sie kriegen enormen Rückenwind, sollten aber mit Entscheidungen noch bis 21.3. zuwarten. Dann sind Sie definitiv auf dem richtigen Weg. Es wird Zeit, durchzustarten.
© Getty Images
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Vielleicht ist Ihnen jetzt mal die Lust vergangen, immer wieder über die Stränge zu schlagen. Wenn Sie endlich einfühlsamer sind, wird Sie Venus reich dafür belohnen.
- Gesundheit: Wahrscheinlich haben Sie wieder mal übers Ziel geschossen. Kein Wunder daher, dass Sie sich schwach und ausgelaugt fühlen. Verordnen Sie sich die Ruhe, die Sie brauchen!
- Beruf: Saturn blockiert Sie zwar nicht mehr, aber Mars und Merkur sorgen noch für Unruhe. Keine guten Voraussetzungen, um weitreichende neue Entscheidungen zu treffen.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Mit welchen Spannungen Sie Saturn konfrontieren könnte, zeigt sich wohl schon unter der bockigen Widder-Venus ab dem 7.3. Bleiben Sie cool, agieren Sie nicht impulsiv!
- Gesundheit: Es wird wieder etwas angenehmer. Der freundliche Fische-Mars versorgt Sie mit angenehmer Energie, Merkur stärkt Sie mental. Ein guter Monat für Kuren und Therapien.
- Beruf: Keine Verträge und keine wichtigen Entscheidungen bis 20.3.! Unter dem rückläufigen Merkur könnten sich mehr Probleme auftun, als Sie denken. Kein finanzielles Risiko.
Wassermann (21. Januar – 19. Februar)
- Liebe: So viel Sinn für Romantik würde man Ihnen gar nicht zutrauen. Ab dem 7.3. dürfen Sie aber ruhig etwas mehr Feuer entfachen. Da ist man auch für spontane Abenteuer offen.
- Gesundheit: Etwas melancholische Stimmung unter Mars und Merkur im Zeichen Fische. Gut, wenn Sie sich von Freunden aufheitern lassen. Immerhin passt die Konzentration jetzt.
- Beruf: Alles ein bisschen schwammig, aber vielleicht können Sie sich nützlich machen, indem Sie Ihre soziale Ader aktivieren und anderen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Fische (20. Februar – 20. März)
- Liebe: Singles dürfen alle Schüchternheit abstreifen und die Initiative ergreifen. Unter der heißblütigen Widder-Venus wird nicht lange gefackelt. Zeit, den Frühling einzuläuten!
- Gesundheit: Nun können Sie endlich ungehindert durchstarten, was mit dem Rückenwind durch Mars bestens gelingen wird. Sie sind wieder ein Energiebündel. Sport gibt noch mehr Kraft.
- Beruf: Warten Sie mit wegweisenden Entscheidungen und Vereinbarungen lieber noch zu! Was Sie unter dem rückläufigen Merkur bis 20.3. beschließen, ist nicht zukunftsträchtig.
Neuer Monat, neue Möglichkeiten!