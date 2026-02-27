Gewinnen Sie einen Platz in der Pilates Workout-Session beim Body & Soul Day

Gewinnen Sie 1 von jeweils 12 exklusiven Plätzen in unserer Pilates Workout-Session – POWERED BY GARNIER!

Am 20. März um 10:30 Uhr und 16:30 Uhr erwartet Sie beim MADONNA Body & Soul Day jeweils eine exklusive 45-minütige Pilates Workout-Session (all Levels, auch für Beginner!).

Freuen Sie sich auf ein effektives Full-Body-Training, das Ihre Tiefenmuskulatur aktiviert, Ihre Haltung verbessert und Ihre Körpermitte stärkt. In motivierender Gruppenatmosphäre bringen Sie Körper und Geist in Balance – kontrollierte Bewegungen, fließende Abläufe und bewusste Atmung inklusive.

Das Beste:

Sie trainieren in trendiger Sportswear von PEEK & Cloppenburg, die Sie vor der Pilates-Session von uns bekommen und auch behalten können. Sie müssen also keine eigenen Sportklamotten mitbringen.

Sie erhalten ein hochwertiges Sport-Goodie-Bag von GARNIER!

Sichern Sie sich am besten gleich Ihre Chance auf 1 von jeweils 12 limitierten Plätzen!

Wichtig: Bitte geben Sie bei der Anmeldung unbedingt Ihre Konfektionsgröße (S / M / L) an.

So nehmen Sie teil

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, kaufen Sie einfach HIER ein Ticket für den Body & Soul Day. Laden Sie anschließend ein Foto von der Rechnung hoch und mit etwas Glück sichern Sie sich einen exklusiven Teilnehmerplatz in der Pilates Workout-Session.

© Getty Images

Das Gewinnspiel endet am 10. März 2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. MADONNA wünscht viel Glück!