Giroud Lille
© Getty

Europa League

Aus für Arnie! Lille wirft Roter Stern aus Europacup

26.02.26, 21:33
Teilen

Marko Arnautovic und Roter Stern Belgrad müssen die Segel streichen. Trotz eines 1:0-Hinspielsieges unterlagen die Serben am Donnerstagabend dem OSC Lille im eigenen Stadion mit 0:2 nach Verlängerung.

Die Hoffnung im Hexenkessel „Rajko Mitić“ war riesig, doch am Ende jubelten die Gäste aus Frankreich. Roter Stern Belgrad verpasste am Donnerstag den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale gegen den OSC Lille. Nach dem knappen Erfolg im Hinspiel reichte eine leidenschaftliche Abwehrschlacht vor heimischer Kulisse nicht aus, um den Vorsprung über die Zeit zu retten.

Giroud schockt Belgrad früh

Die Partie begann denkbar schlecht für die Elf von Dejan Stankovic. Bereits in der 4. Minute egalisierte Lille-Routinier Olivier Giroud den Gesamtrückstand, als er eine Unachtsamkeit in der serbischen Abwehr zum 0:1 nutzte. In der Folge entwickelte sich eine nervenaufreibende Partie, in der Belgrad defensiv stabil stand, offensiv jedoch kaum Akzente setzen konnte.

Arnautovic als Joker ohne Glück

Trainer Stankovic reagierte zur Halbzeit und brachte Marko Arnautovic (46.) für Jay Enem ins Spiel. Der ÖFB-Star sollte mit seiner Präsenz für Entlastung sorgen und suchte immer wieder den Abschluss. In der 86. Minute hatte „Arnie“ die Riesenchance auf den Ausgleich, scheiterte jedoch nach einem Zuspiel von Aleksandar Katai am glänzend reagierenden Lille-Keeper Berke Özer. Auch ein Kopfball des Wieners in der Schlussphase fand nicht den Weg ins Tor.

Entscheidung in der Verlängerung

Da es nach 90 Minuten 0:1 stand, ging das Duell in die Verlängerung. Dort schwanden bei den Hausherren sichtlich die Kräfte. In der 99. Minute sorgte der eingewechselte Nathan Ngoy für die Entscheidung: Nach Vorarbeit von Felix Correia traf der Verteidiger zum 0:2-Endstand aus Sicht der Belgrader. Zwar warfen Arnautovic und Co. in der zweiten Hälfte der Verlängerung noch einmal alles nach vorne, doch die Defensive der Franzosen hielt dem Druck stand.

