Jetzt abstimmen: Das große Roben-Voting zum Opernball 2026

Beim 68. Wiener Opernball verwandelte sich die Staatsoper nicht nur in den schönsten Ballsaal, sondern auch in den glamourösesten Laufsteg der Welt. Die Promi-Dichte war hoch, der Glitzer-Faktor noch höher und auf der Feststiege lieferten sich die VIP-Ladys ein modisches Battle der Extraklasse.

Wenn die Wiener Staatsoper zum glamourösesten Hotspot der Welt wird, zählt nur eine Frage: Wer trägt was und wer stiehlt wem die Show? Beim Wiener Opernball 2026 wurde die Festtagsstiege erneut zur Bühne für ein modisches Spektakel. Während die Stars in ihren Roben um die Wette funkelten, kristallisierten sich klare Fashion-Favoriten heraus. Wir wollten es wissen: Welche Robe war der absolute Hingucker des Abends? Wir haben Sie abstimmen lassen, und das Ergebnis des großen MADONNA-Roben-Checks ist eindeutig.

Die Stars im Roben-Check

So steht es um das aktuelle Roben-Ranking (Stand: Freitag, 13.2., 14:00 Uhr):

Die Top 10 Best-Dressed Opernball-Stars

Maria Angelini Santner: Für ihren großen Auftritt hat sich Maria Angelini-Santner für ein Chiffonkleid von Laskari entschieden. Sandy Meyer Wölden: Die Ex-Frau von Oliver Pocher schreitet in einer fließenden rosa Robe über den roten Teppich. Nadine Leopold: Das Topmodel konnte in einer Negroni-inspirierten Couture Robe von Eva Poleschinski punkten. Silvia Schneider: Die Moderatorin begeisterte in einem Traum in Rubinrot. Mirjam Weichselbraun: Die "ORF"-Moderatorin glänzte in einem schwarzen Off-Shoulder-Kleid mit Low-Waist-Taille. Birgit Reitbauer: Die Steirereck-Chefin begeistert in Pink. Die Robe von Susanne Bisovsky ist definitiv ein Hingucker. Lady Amelia & Lady Eliza Spencer: Die Royal-Sisters glitzerten in Roben von Stardesigner Oscar de la Renta. Lidia Baich: Die Stargeigerin trägt ein Kleid von Christian Seibold Couture. Ekaterina Mucha: Die Society-Lady wählte eine prachtvolle, rote Robe von Alexis F. Gonzalez. Fran Drescher: Die "Nanny" entscheidet sich für ein Frackkleid in Schwarz von Dolce&Gabbana.

Die schönste Robe des Abends

Der erste Platz ist hart umkämpft. Die Herzen der Zuseher konnte Profi-Tänzerin Maria Angelini-Santner für sich gewinnen, die sich den Spitzenplatz mit knapp 24 Prozent der Stimmen sichert. Für ihren großen Auftritt hat sich Maria für das Designerlabel Laskari entschieden. Das von Olga Chapiro entworfene Chiffonkleid in einem zarten Rosa besticht durch feinste Drapierungen. Eine opulente Federboa und Schmuck von Swarovski verleihen dem Ensemble eine Prise Extravaganz.

42/42 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen ++Zwischenergebnis laden © Tischler Gemeinsam mit Liliya Semenova, der Couturière ihres Vertrauens, hat die Moderatorin ihren Traum in Rubinrot umgesetzt und greift damit eine der Farben des Opernballs auf. Über 100 Arbeitsstunden flossen in die Fertigung des Kleides, das mit klarer Linie und intensiver Farbe ein Statement setzt. © Tischler Die "Nanny" entscheidet sich für ein Frackkleid in Schwarz von Dolce&Gabbana. Dazu kombiniert der Stargast Perlen-Ohrringe und einen Perlen-Choker. © Tischler Die Hollywood-Ikone trägt einen Valentino-Rock mit schwarzem Rollkragen-Top, inspiriert von Gustav Klimt. © Tischler Das Austro-Topmodel ist Stargast in der Campari-Loge. Passend dazu trägt Leopold eine dreiteilige, von Negroni-inspirierte, Couture-Robe von Eva Poleschinski. Dazu kombiniert die Kärntner-Beauty herzförmige Diamant-Ohrclips von Chopard. © Tischler Die "ORF"-Moderatorin trägt ein modernes schwarzes Off-Shoulder-Kleid mit Low-Waist-Taille. Sie hat sich von Marilyn Monroe inspirieren lassen. © Tischler Die Royal-Sisters glitzern in Roben von Stardesigner Oscar de la Renta und Schmuck von Chopard. © Tischler Die Designerin erscheint in einer dunkelblauen Robe mit Cut-Out und Vasentasche. © Tischler Das britische It-Girl trägt eine schwarze Samtrobe vom französischen Luxuslabel Lanvin. Dazu kombiniert Jude Laws Tochter Schmuck von Swarovski. © Tischler Die Opernball-Organisatorin trägt ein superelegantes Design von Lena Hoschek. © Tischler Die Steirereck-Chefin begeistert in Pink. Die Robe von Susanne Bisovsky ist definitiv ein Hingucker. © Tischler Blau macht die Schauspielerin nur, wenn es um ihre traumhafte MD Design-Robe von Dagmar Mikolics geht. Der edel glänzende Stoff wird von eleganten Details getoppt. Die aufwendigen Ärmel in Form von üppigen Rosenblüten erinnern an den prächtigen Blumenschmuck am Opernball, über den sie am 13.2. berichtet. © Tischler „Shades of green“ für Teresa Vogl. Die ORF-Moderatorin trägt ein Design in fein abgestuften Grünnuancen von Eva Poleschinski. Die Samtrobe mit raffinierten Cut-Outs verbindet zeitlose Eleganz mit moderner Leichtigkeit. © Luiza Lamtiugina Für ihren großen Auftritt hat sich Maria Angelini-Santner für das Designerlabel Laskari entschieden. Das von Olga Chapiro entworfene Chiffonkleid in einem zarten Rosa besticht durch feinste Drapierungen. Eine opulente Federboa und Schmuck von Swarovski verleihen dem Ensemble eine Prise Extravaganz. © Tischler Die Ex-Frau von Oliver Pocher schreitet einer fließenden rosa Robe über den roten Teppich. © Tischler Die hübsche Artistin trägt ein transparentes Glitzerkleid von Maria Lucas in der Trendfarbe Nude. © Monika Fellner Wie bereits 2025 trägt die fesche Zahnärztin auch heuer ein handbemaltes und bespraytes Kunstwerk von Künstler Luis Morales De La-Cruz. © oe24 Rot, glamourös und mit einer Prise architektonischer Finesse: Ekaterina Mucha strahlt in einer prachtvollen Robe von Alexis F. Gonzalez. Dazu kombiniert sie Schmuck vom Juwelier von Köck mit über 90 Karat Diamanten und einem Gesamtwert von rund 400.000 Euro. © Tischler Simone Thomalla erscheint in einer Hosen-Rock-Kreation. © Privat Schwer zu tragen hat die „Goldene Note“-Lady, die jungen Talenten die Welt des Balls näherbringt. Das Vintage-Kleid von Jean Paul Gaultier mit roten Steinen und Stickereien wiegt „mindestens 10 Kilogramm“. © Tischler Die Außenministerin strahlt in einem azurblauen "Europa Kleid" mit goldenem Sternenkranz von Julia Lara Koenig. © Tischler Das Model aus Oberösterreich präsentiert sich in einer Samtrobe in Violett. Dazu kombiniert sie eine funkelnde Tasche von Humanic und Silberschmuck von Mandana. © Andreas Tischler Die Stargeigerin trägt ein Kleid von Christian Seibold Couture und Schmuck von Mazbani. © Tischler Lugner präsentiert sich in einer silbernen Glitzer-Robe mit Feder-Details und tiefem Dekolleté. © Tischler Die Schönheitschirurgin trägt eine Korsage aus dem Katy Perry Musikvideo von dem Designer Bjorn van den Berg. © Tischler Der Schaumrollenkönig und seine Gattin feiern vor dem Opernball im Hotel Sacher. Waltraud Guschlbauer wählt ein pinkes Off-Shoulder Kleid, das sie mit einer farblich abgestimmten Kette kombiniert. © Tischler Ali Gürtler ist elegant wie immer! Für den diesjährigen Opernball wählt sie eine dunkelblaue, asymmetrische Robe mit Mascherl-Brosche. © Tischler Riess-Hahn begeistert in einer Off-Shoulder Tüllrobe in Mitternachtsblau mit Glitzer-Applikationen. © Tischler Davina & Shania Geiss wählen beide Prinzessinnen-Kleider von Silkescholz.de in Blautönen, kombiniert mit floralem Schmuck. Besonders elegant: Die edle Hochsteckfrisur von Davina. © Tischler In einer violetten schulterfreien Robe mit Corsagen-Oberteil von Christian Seibold Couture. © Tischler Ein A-Linien Ballkleid in Gold. © Fellner "look"-Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner in einer wunderschönen Robe von Fashiondesigner Maurizio Giambra. Dazu kombiniert die Medienmacherin edlen Schmuck von Max Semler. © Tischler Zurückhaltend in Schwarz mit ausladendem Rock und V-Ausschnitt. © Tischler Rote Robe mit Faltenausschnitt und Feder-Bolero. © Tischler Nina trägt ein schwarzes Kleid mit Pailletten und Federdetails an den Ärmeln. © Tischler Die Fernsehmoderatorin trägt ein schimmerndes Bustierkleid in Smaragdgrün. © Tischler Die Konzertpianistin trägt eine Off-Shoulder Robe mit Glitzer-Details und Schleppe. © Fellner Die Schauspielerin und Tänzerin begeistert in einem schimmernden Dress von Michel Meyer. © Fuhrich Elisabeth Köstinger bezaubert in einer figurbetonten Robe von Callisti. © Fuhrich Das Topmodel trägt eine Robe von Anelia Peschev mit Masche. © Tischler In einer opulenten Robe von Zuhair Murad wurde die GW-Cosmetics-Chefin zum Blickfang. Die Influencerin trägt eine atemberaubende Robe von Teuta Matoshi, die durch seine feinen Details und den luxuriösen Schnitt besticht. Kombiniert mit funkelndem Schmuck von Swarovski und Schuhe von Humanic. © Tischler Das "Falstaff"-Paar wie immer elegant! Frau Rosam strahlt in einer luxuriösen Glamour-Robe von Elie Saab. Opernball 2026: Die schönsten Roben der Stargäste ×

