Jetzt abstimmen: Das große Roben-Voting zum Opernball 2026
© Tischler

Top 10

Jetzt abstimmen: Das große Roben-Voting zum Opernball 2026

13.02.26, 07:35 | Aktualisiert: 13.02.26, 13:45
Beim 68. Wiener Opernball verwandelte sich die Staatsoper nicht nur in den schönsten Ballsaal, sondern auch in den glamourösesten Laufsteg der Welt. Die Promi-Dichte war hoch, der Glitzer-Faktor noch höher und auf der Feststiege lieferten sich die VIP-Ladys ein modisches Battle der Extraklasse.

Wenn die Wiener Staatsoper zum glamourösesten Hotspot der Welt wird, zählt nur eine Frage: Wer trägt was und wer stiehlt wem die Show? Beim Wiener Opernball 2026 wurde die Festtagsstiege erneut zur Bühne für ein modisches Spektakel. Während die Stars in ihren Roben um die Wette funkelten, kristallisierten sich klare Fashion-Favoriten heraus. Wir wollten es wissen: Welche Robe war der absolute Hingucker des Abends? Wir haben Sie abstimmen lassen, und das Ergebnis des großen MADONNA-Roben-Checks ist eindeutig.  

Die Stars im Roben-Check

So steht es um das aktuelle Roben-Ranking (Stand: Freitag, 13.2., 14:00 Uhr):

Die Top 10 Best-Dressed Opernball-Stars

  1. Maria Angelini Santner: Für ihren großen Auftritt hat sich Maria Angelini-Santner für ein Chiffonkleid von Laskari entschieden.  
  2. Sandy Meyer Wölden: Die Ex-Frau von Oliver Pocher schreitet in einer fließenden rosa Robe über den roten Teppich.
  3. Nadine Leopold: Das Topmodel konnte in einer Negroni-inspirierten Couture Robe von Eva Poleschinski punkten. 
  4. Silvia Schneider: Die Moderatorin begeisterte in einem Traum in Rubinrot.
  5. Mirjam Weichselbraun: Die "ORF"-Moderatorin glänzte in einem schwarzen Off-Shoulder-Kleid mit Low-Waist-Taille.
  6. Birgit Reitbauer: Die Steirereck-Chefin begeistert in Pink. Die Robe von Susanne Bisovsky ist definitiv ein Hingucker. 
  7. Lady Amelia & Lady Eliza Spencer: Die Royal-Sisters glitzerten in Roben von Stardesigner Oscar de la Renta.
  8. Lidia Baich: Die Stargeigerin trägt ein Kleid von Christian Seibold Couture. 
  9. Ekaterina Mucha: Die Society-Lady wählte eine prachtvolle, rote Robe von Alexis F. Gonzalez. 
  10. Fran Drescher: Die "Nanny" entscheidet sich für ein Frackkleid in Schwarz von Dolce&Gabbana.

Die schönste Robe des Abends

Jetzt abstimmen: Das große Roben-Voting zum Opernball 2026
© Tischler

Der erste Platz ist hart umkämpft. Die Herzen der Zuseher konnte Profi-Tänzerin Maria Angelini-Santner für sich gewinnen, die sich den Spitzenplatz mit knapp 24 Prozent der Stimmen sichert. Für ihren großen Auftritt hat sich Maria  für das Designerlabel Laskari entschieden. Das von Olga Chapiro entworfene Chiffonkleid in einem zarten Rosa besticht durch feinste Drapierungen. Eine opulente Federboa und Schmuck von Swarovski verleihen dem Ensemble eine Prise Extravaganz. 

Stimmen Sie ab!

Wir lassen Sie entscheiden. Welche Opernball-Robe gefällt Ihnen am besten?

Opernball 2026: Die schönsten Roben der Stargäste

  Silvia Schneider
    Silvia Schneider
  Fran Drescher
    Fran Drescher
  Sharon Stone
    Sharon Stone
  Nadine Leopold
    Nadine Leopold
  Mirjam Weichselbraun
    Mirjam Weichselbraun
  Lady Amelia & Lady Eliza Spencer
    Lady Amelia & Lady Eliza Spencer
  Carolin Sinemus
    Carolin Sinemus
  Iris Law
    Iris Law
  Maryam Yeganehfar
    Maryam Yeganehfar
  Birgit Reitbauer
    Birgit Reitbauer
  Lilian Klebow
    Lilian Klebow
  Teresa Vogl
    Teresa Vogl
  Maria Angelini Santner
    Maria Angelini Santner
  Sandy Meyer Wölden
    Sandy Meyer Wölden
  Lili Paul Roncalli
    Lili Paul Roncalli
  Kristina Worseg
    Kristina Worseg
  Ekaterina Mucha
    Ekaterina Mucha
  Simone Thomalla
    Simone Thomalla
  Leona König
    Leona König
  Beate Meinl Reisinger
    Beate Meinl Reisinger
  Nadine Mirada
    Nadine Mirada
  Lidia Baich
    Lidia Baich
  Jacqueline Lugner
    Jacqueline Lugner
  Sabine Apfolterer
    Sabine Apfolterer
  Karl & Waltraud Guschlbauer
    Karl & Waltraud Guschlbauer
  Ali Gürtler & Matthias Winkler
    Ali Gürtler & Matthias Winkler
  Susanne Riess-Hahn.
    Susanne Riess-Hahn.
  Davina & Shania Geiss
    Davina & Shania Geiss
  Lidia Baich
    Lidia Baich
  Kristina Sprenger
    Kristina Sprenger
  Uschi Pöttler Fellner & Christian Pöttler
    Uschi Pöttler Fellner & Christian Pöttler
  Anna Netrebko
    Anna Netrebko
  Gerry Keszler & Begleitung
    Gerry Keszler & Begleitung
  Nina Blum
    Nina Blum
  Martina Reuter
    Martina Reuter
  Zoryana Kushpler
    Zoryana Kushpler
  Rebecca Horner
    Rebecca Horner
  Elisabeth Köstinger
    Elisabeth Köstinger
  Adriana Karembeu
    Adriana Karembeu
  Amra Deisenhammer
    Amra Deisenhammer
  Irina Peicu
    Irina Peicu
  Wolfgang & Angelika Rosam
    Wolfgang & Angelika Rosam

© Tischler

Gemeinsam mit Liliya Semenova, der Couturière ihres Vertrauens, hat die Moderatorin ihren Traum in Rubinrot umgesetzt und greift damit eine der Farben des Opernballs auf. Über 100 Arbeitsstunden flossen in die Fertigung des Kleides, das mit klarer Linie und intensiver Farbe ein Statement setzt. 

© Tischler

Die "Nanny" entscheidet sich für ein Frackkleid in Schwarz von Dolce&Gabbana. Dazu kombiniert der Stargast Perlen-Ohrringe und einen Perlen-Choker.

© Tischler

Die Hollywood-Ikone trägt einen Valentino-Rock mit schwarzem Rollkragen-Top, inspiriert von Gustav Klimt.

© Tischler

Das Austro-Topmodel ist Stargast in der Campari-Loge. Passend dazu trägt Leopold eine dreiteilige, von Negroni-inspirierte, Couture-Robe von Eva Poleschinski. Dazu kombiniert die Kärntner-Beauty herzförmige Diamant-Ohrclips von Chopard.

© Tischler

Die "ORF"-Moderatorin trägt ein modernes schwarzes Off-Shoulder-Kleid mit Low-Waist-Taille. Sie hat sich von Marilyn Monroe inspirieren lassen.

© Tischler

Die Royal-Sisters glitzern in Roben von Stardesigner Oscar de la Renta und Schmuck von Chopard.

© Tischler

Die Designerin erscheint in einer dunkelblauen Robe mit Cut-Out und Vasentasche.

© Tischler

Das britische It-Girl trägt eine schwarze Samtrobe vom französischen Luxuslabel Lanvin. Dazu kombiniert Jude Laws Tochter Schmuck von Swarovski.

© Tischler

Die Opernball-Organisatorin trägt ein superelegantes Design von Lena Hoschek.

© Tischler

Die Steirereck-Chefin begeistert in Pink. Die Robe von Susanne Bisovsky ist definitiv ein Hingucker.

© Tischler

Blau macht die Schauspielerin nur, wenn es um ihre traumhafte MD Design-Robe von Dagmar Mikolics geht. Der edel glänzende Stoff wird von eleganten Details getoppt. Die aufwendigen Ärmel in Form von üppigen Rosenblüten erinnern an den prächtigen Blumenschmuck am Opernball, über den sie am 13.2. berichtet.

© Tischler

„Shades of green“ für Teresa Vogl. Die ORF-Moderatorin trägt ein Design in fein abgestuften Grünnuancen von Eva Poleschinski. Die Samtrobe mit raffinierten Cut-Outs verbindet zeitlose Eleganz mit moderner Leichtigkeit.

© Luiza Lamtiugina

Für ihren großen Auftritt hat sich Maria Angelini-Santner für das Designerlabel Laskari entschieden. Das von Olga Chapiro entworfene Chiffonkleid in einem zarten Rosa besticht durch feinste Drapierungen. Eine opulente Federboa und Schmuck von Swarovski verleihen dem Ensemble eine Prise Extravaganz.

© Tischler

Die Ex-Frau von Oliver Pocher schreitet einer fließenden rosa Robe über den roten Teppich.

© Tischler

Die hübsche Artistin trägt ein transparentes Glitzerkleid von Maria Lucas in der Trendfarbe Nude.

© Monika Fellner

Wie bereits 2025 trägt die fesche Zahnärztin auch heuer ein handbemaltes und bespraytes Kunstwerk von Künstler Luis Morales De La-Cruz.

© oe24

Rot, glamourös und mit einer Prise architektonischer Finesse: Ekaterina Mucha strahlt in einer prachtvollen Robe von Alexis F. Gonzalez. Dazu kombiniert sie Schmuck vom Juwelier von Köck mit über 90 Karat Diamanten und einem Gesamtwert von rund 400.000 Euro.

© Tischler

Simone Thomalla erscheint in einer Hosen-Rock-Kreation.

© Privat

Schwer zu tragen hat die „Goldene Note“-Lady, die jungen Talenten die Welt des Balls näherbringt. Das Vintage-Kleid von Jean Paul Gaultier mit roten Steinen und Stickereien wiegt „mindestens 10 Kilogramm“.

© Tischler

Die Außenministerin strahlt in einem azurblauen "Europa Kleid" mit goldenem Sternenkranz von Julia Lara Koenig.

© Tischler

Das Model aus Oberösterreich präsentiert sich in einer Samtrobe in Violett. Dazu kombiniert sie eine funkelnde Tasche von Humanic und Silberschmuck von Mandana.

© Andreas Tischler

Die Stargeigerin trägt ein Kleid von Christian Seibold Couture und Schmuck von Mazbani.

© Tischler

Lugner präsentiert sich in einer silbernen Glitzer-Robe mit Feder-Details und tiefem Dekolleté.

© Tischler

Die Schönheitschirurgin trägt eine Korsage aus dem Katy Perry Musikvideo von dem Designer Bjorn van den Berg.

© Tischler

Der Schaumrollenkönig und seine Gattin feiern vor dem Opernball im Hotel Sacher. Waltraud Guschlbauer wählt ein pinkes Off-Shoulder Kleid, das sie mit einer farblich abgestimmten Kette kombiniert.

© Tischler

Ali Gürtler ist elegant wie immer! Für den diesjährigen Opernball wählt sie eine dunkelblaue, asymmetrische Robe mit Mascherl-Brosche.

© Tischler

Riess-Hahn begeistert in einer Off-Shoulder Tüllrobe in Mitternachtsblau mit Glitzer-Applikationen.

© Tischler

Davina & Shania Geiss wählen beide Prinzessinnen-Kleider von Silkescholz.de in Blautönen, kombiniert mit floralem Schmuck. Besonders elegant: Die edle Hochsteckfrisur von Davina.

© Tischler

In einer violetten schulterfreien Robe mit Corsagen-Oberteil von Christian Seibold Couture.

© Tischler

Ein A-Linien Ballkleid in Gold.

© Fellner

"look"-Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner in einer wunderschönen Robe von Fashiondesigner Maurizio Giambra. Dazu kombiniert die Medienmacherin edlen Schmuck von Max Semler.

© Tischler

Zurückhaltend in Schwarz mit ausladendem Rock und V-Ausschnitt.

© Tischler

Rote Robe mit Faltenausschnitt und Feder-Bolero.

© Tischler

Nina trägt ein schwarzes Kleid mit Pailletten und Federdetails an den Ärmeln.

© Tischler

Die Fernsehmoderatorin trägt ein schimmerndes Bustierkleid in Smaragdgrün.

© Tischler

Die Konzertpianistin trägt eine Off-Shoulder Robe mit Glitzer-Details und Schleppe.

© Fellner

Die Schauspielerin und Tänzerin begeistert in einem schimmernden Dress von Michel Meyer.

© Fuhrich

Elisabeth Köstinger bezaubert in einer figurbetonten Robe von Callisti.

© Fuhrich

Das Topmodel trägt eine Robe von Anelia Peschev mit Masche.

© Tischler

In einer opulenten Robe von Zuhair Murad wurde die GW-Cosmetics-Chefin zum Blickfang.

Die Influencerin trägt eine atemberaubende Robe von Teuta Matoshi, die durch seine feinen Details und den luxuriösen Schnitt besticht. Kombiniert mit funkelndem Schmuck von Swarovski und Schuhe von Humanic.

© Tischler

Das "Falstaff"-Paar wie immer elegant! Frau Rosam strahlt in einer luxuriösen Glamour-Robe von Elie Saab.

Opernball 2026: Die schönsten Roben der Stargäste

×

     

    Jetzt mitmachen und abstimmen!

    Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

