Fast ein Schnäppchen! SO günstig ist Fran Dreschers Opernball-Look

Wenn Fran Drescher die Feststiege erobert, ist ein Fashion-Moment garantiert. Doch beim Wiener Opernball 2026 überrascht sie mit einem erstaunlich günstigen All-Black-Designerlook von Dolce & Gabbana.

Wenn die Nanny auf der Feststiege auftaucht, schauen natürlich alle ganz genau hin. Denn Fran Drescher ohne Style, das ist praktisch unmöglich. Beim Wiener Opernball 2026 liefert die Kultschauspielerin aber eine echte Überraschung: Ihr Look ist diesmal ungewöhnlich günstig, zumindest gemessen an den sonstigen Preisdimensionen auf dem Parkett.

Wenn „Die Nanny“ den Opernball rockt

Fans von The Nanny wissen: Fran Fine, und damit auch Fran Drescher, steht wie kaum eine andere Figur für mutige Fashion-Momente, starke Silhouetten und jede Menge Glamour. Umso spannender ist ihr Auftritt beim Opernball 2026, denn diesmal setzt sie nicht auf ein großes Ballkleid, sondern auf einen cleanen Designer-Zweiteiler.

All Black statt Ballrobe

Fran Drescher überzeugt beim Opernball mit einem Designer-Look und bleibt dabei ganz bei sich. Sie erscheint in einem Anzug-Look in All Black von Dolce & Gabbana. Konkret trägt sie:

einen eleganten Blazer aus Wollmischung mit Satinbesatz - Preis: 2.750 Euro

dazu einen schwarzen Maxirock - Preis: rund 1.000 Euro

Macht in Summe: etwa 3.750 Euro für den kompletten Opernball-Look.

Für Wiener Opernball-Verhältnisse? Fast schon ein echtes Schnäppchen.

Blazer & Rock, aber nicht ganz wie im Shop

Auffällig ist vor allem der Schnitt: Fran Drescher setzt auf einen Zweiteiler aus Blazer und Rock, lässig, elegant und extrem modern für einen Ballabend. Ein kleines Mode-Detail sorgt jedoch für Gesprächsstoff:

Der dazugehörige Rock scheint regulär nur in einer Midi-Ausführung erhältlich zu sein. Auf der Feststiege trägt Fran Drescher allerdings eine Maxi-Variante, alles andere würde ganz klar gegen den Dresscode verstoßen. Der Look bleibt also zwar klar als Dolce & Gabbana-Set erkennbar, ist aber vermutlich speziell für den Opernball zusammengestellt worden.

Glamour muss nicht immer fünfstellig sein

Während die Spencer-Zwillinge mit ihren Luxusroben in ganz anderen Preisregionen unterwegs sind, zeigt Fran Drescher, wie Opernball-Glamour auch deutlich bodenständiger geht.