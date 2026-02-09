DIESES Nachbarland wurde zum schönsten Land der Welt gekürt!

Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wo die Welt am schönsten ist? Ein aktuelles Ranking gibt nun die Antwort und kürt die absoluten Top-Destinationen, die wir dieses Jahr unbedingt auf dem Schirm haben müssen. Wir verraten Ihnen, welches Nachbarland sich die Krone geschnappt hat.

Was macht ein Land „schön“? Sind es die schneebedeckten Gipfel, das glitzernde Meer oder die pulsierende Energie der Metropolen? Laut dem neuesten „Best Countries Ranking“ von U.S. News & World Report, das auf einer umfangreichen internationalen Umfrage basiert, ist es das Gesamtpaket aus Natur, Kultur und Lebensqualität. Aus diesen Einzelaspekten ergibt sich ein Gesamtbild darüber, welche Länder weltweit besonders reizvoll, lebenswert und einen Besuch Wert sind.

Die 10 schönsten Länder der Welt 2026

Wer denkt, dass man für wahre Schönheit immer um die halbe Welt fliegen muss, liegt daneben. Viele der Top-10-Länder befinden sich in Europa. Diese Länder haben laut den Umfrage-Teilnehmern das gewisse Etwas, das Fernweh garantiert:

10. Dänemark – Das Land der Glücklichen

© Getty Images

Hier dreht sich alles um „Hygge“. Ganz egal, ob Sie durch die bunten Gassen Kopenhagens radeln oder an den endlosen Nordseestränden den Wind in den Haaren spüren. Ein Trip nach Dänemark ist ein echter Booster für die Seele!

9. Neuseeland – Das Abenteuer-Mekka

© Getty Images

Wer „Herr der Ringe“-Kulissen sucht, ist hier richtig. Ob der Milford Sound oder die Gletscher der Südinsel – die unberührte Natur lässt einen sprachlos zurück.

8. Vereinigtes Königreich – Dramatik pur

© Getty Images

Von den nebligen schottischen Highlands bis zu den pittoresken Cottages der Cotswolds – das Vereinigte Königreich kombiniert Geschichte mit einer Natur, die wie gemalt wirkt.

7. Deutschland – Vielfalt direkt nebenan

© Getty Images

Unsere Nachbarn punkten mit dem Schwarzwald, den bayerischen Alpen und hippen Städten wie Berlin und Hamburg. Ein Roadtrip an Rhein und Mosel? Absolut empfehlenswert!

6. Schweden – Nordische Eleganz

© Getty Images

Tausende Seen, rote Holzhäuschen und das unvergleichliche Design Stockholms machen Schweden zu einem visuellen Highlight.

5. Australien – Sonne, Strände und das Ende der Welt

© Getty Images

Australien ist ein Paradies für alle, die das Abenteuer suchen. Das Great Barrier Reef und das magisch leuchtende Outback sind Gründe, warum dieses Land immer wieder in den Top-Listen landet.

4. Kanada – Wildnis ohne Ende

© Getty Images

Stellen Sie sich vor, wie Sie an einem kristallklaren See in den Rockies stehen und kein einziges Geräusch hören. Kanada ist die Definition von Freiheit und unberührter Natur.

3. USA – Die unbegrenzten Möglichkeiten

© Getty Images

Von den Schluchten des Grand Canyon bis zu den Stränden Floridas: Die landschaftliche Vielfalt der USA ist fast unschlagbar. Wer einmal einen Sonnenuntergang in Utah gesehen hat oder an der Küstenstraße Highway 1 entlang gefahren ist weiß, warum das Land auf Platz 3 landet.

2. Japan – Wo Zukunft auf Tradition trifft

© Getty Images

Japan fasziniert durch den Kontrast. Futuristische Skylines in Tokio auf der einen Seite, die Stille der Kyoto-Tempel auf der anderen. Besonders zur Kirschblütenzeit ist dieses Land absolut empfehlenswert.

Die Nummer 1: Das Naturjuwel der Alpen

© Getty Images

Die Schweiz führt das Ranking an und landet offiziell auf Platz 1 der schönsten Länder der Welt. Die Kombination aus den majestätischen Alpen, glasklaren Seen wie dem Genfer See und einer Lebensqualität, die weltweit ihresgleichen sucht, ist unschlagbar. Ob Wandern im Sommer oder Skifahren im Winter – die Schweiz ist das ultimative Ziel für alle, die Natur in Perfektion erleben wollen.