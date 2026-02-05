Ranking enthüllt: Wien zählt zu den günstigsten Städten für Alleinwohnende

Wer alleine wohnt, muss oft jeden Cent zweimal umdrehen. Doch eine neue Analyse von „The Economist“ enthüllt, in welchen europäischen Städten Singles am günstigsten leben und Wien schneidet besonders gut ab.

Für viele bedeutet das Leben in einer Großstadt als Einzelperson nicht nur neue Freiheiten, sondern auch hohe Kosten. Wer alleine wohnt, trägt alle Ausgaben allein, und schnell kann der Geldbeutel schmal werden. Der Preisunterschied in den Städten ist enorm, wie eine neue Studie des britischen Wirtschaftsmagazins The Economist zeigt. Das Ergebnis? Nur acht europäische Großstädte gelten als wirklich „erschwinglich“ und Wien ist ganz vorne mit dabei!

So wurde das Ranking erstellt

In der Untersuchung wurde ein Index entwickelt, um zu messen, wie viel ein durchschnittlicher Mieter in europäischen Städten für eine Einzimmerwohnung ausgibt. Dabei wurde nicht nur die Höhe der Mieten berücksichtigt, sondern auch das durchschnittliche Einkommen in der jeweiligen Stadt. Die zentrale Frage: Wie viel vom Gehalt muss für eine Wohnung aufgebracht werden, um die allgemein akzeptierte 30-Prozent-Grenze nicht zu überschreiten? Diese 30-Prozent-Regel gilt als Richtwert für die Leistbarkeit von Mieten.

Der Carrie Bradshaw-Score

Der sogenannte Carrie Bradshaw-Score wurde auf Grundlage dieser Analyse ermittelt. Falls der Name der „Sex and the City“-Heldin bekannt vorkommt: Carrie Bradshaw steht symbolisch für das Leben einer alleinstehenden Frau in einer Großstadt. „The Economist" hat den „Bradshaw Score“ in den verschiedenen europäischen Metropolen berechnet, um herauszufinden, in welchen Städten es für Alleinwohnende tatsächlich noch bezahlbar bleibt.

Die günstigste Stadt für Singles

© Getty Images

Die große Überraschung der Studie: Bonn, im Westen Deutschlands, führt das Ranking der günstigsten Städte an! Hier können Alleinlebende bei einem Einkommen von etwa 50.000 Euro im Jahr problemlos eine Einzimmerwohnung mieten, ohne dass diese mehr als 30 Prozent des Gehalts beansprucht.

Lyon, Bern, Brüssel und Helsinki folgen dicht dahinter und vervollständigen die Top 5 der budgetfreundlichsten Städte.

Auch Wien punktet mit leistbarem Wohnen

© Getty Images

Wien schafft es auf Platz 6 und gehört damit ebenfalls zu den budgetfreundlichsten Städten. In Wien benötigen Sie ein Jahreseinkommen von rund 50.000 Euro, um sich locker eine eigene Wohnung leisten zu können. Das tatsächliche Durchschnittseinkommen in Wien liegt sogar knapp 4.000 Euro darüber. Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Großstädten bleibt Wien damit ein echtes Schnäppchen.

Die Top 8 im Überblick

Bonn Lyon Bern Brüssel Helsinki Wien Luxemburg Berlin

Am anderen Ende der Skala rangierten London, Genf und Stockholm als einige der am wenigsten erschwinglichen Städte Europas.

Wichtig zu beachten

Der Bradshaw Score gibt keinen Aufschluss über die absoluten Lebenshaltungskosten, die Größe der Wohnungen oder die spezifische Lage innerhalb der Stadt. Stattdessen dient er als Vergleichsmaßstab, um die Erschwinglichkeit von Mieten zwischen verschiedenen Städten zu bewerten.