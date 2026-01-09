Time Out kürt die günstigsten Städteziele Europas 2026

Die Reisekasse schrumpft, die Flugpreise steigen und trotzdem träumen Sie von einem unvergesslichen Städtetrip? Gute Nachrichten: 2026 gibt es noch wahre Geheimtipps, die nicht nur günstig sind, sondern auch jede Menge Abenteuer und Kultur bieten.

Europa wird immer teurer. Besonders die überlaufenen Touristen-Hotspots in Griechenland, Spanien und Italien sind längst keine günstigen Reiseziele mehr. Aber keine Panik! Auch wenn das Reisebudget 2026 knapp ist, gibt es immer noch jede Menge Traumziele, die Ihren Geldbeutel schonen. Die Reiseexperten von Time Out haben jetzt die günstigsten Städteziele für 2026 gekürt. Wenn Sie also vom Massentourismus der klassischen europäischen Hotspots genug haben, sollten Sie diese Geheimtipps kennen!

Die günstigsten Städteziele Europas 2026

Sarajevo, Bosnien und Herzegowina

© Getty Images

Die charmante Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina gehört zu den Top-Reisezielen für Sparfüchse! Mit einem Airbnb-Zimmer für durchschnittlich 40 € pro Nacht und Bierpreisen von nur 2,30 € ist es der perfekte Ort, um das kulturelle Erbe und die Geschichte einer Stadt zu erleben, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Die ruhige Atmosphäre ohne übermäßige Touristenströme macht Sarajevo zu einem idealen Ziel für alle, die authentische Erlebnisse suchen.

Tirana, Albanien

© Getty Images

Die wunderschöne Küste Albaniens hat in den letzten Jahren als günstige Alternative zu Griechenland, Spanien und Italien an Beliebtheit gewonnen, doch viele übersehen die Hauptstadt, die ebenso viel zu bieten hat. Tirana bietet ein erstaunliches Kulturangebot, von traditionellen Gebäuden, die mit Street Art verschönert wurden, bis hin zu exzellenten Restaurants und Bars und das zu absolut fairen Preisen: Für nur 1,65 € können Sie ein kühles Bier genießen, und für durchschnittlich 52,50 € pro Nacht finden Sie eine Unterkunft in einem gemütlichen Airbnb.

Hull, Großbritannien

© Getty Images

Hull ist im Vergleich zum Rest Großbritanniens ein echtes Schnäppchen, besonders in einer Zeit, in der sich die Preise in Städten wie London rasant erhöhen. Die Hafenstadt im Nordosten Englands, bietet charmante Altstadtgassen, unabhängige Läden und eine überraschend lebendige Kunstszene. Ein Bier kostet hier nur 5,60 €, und für eine Nacht in einem Airbnb zahlen Sie im Durchschnitt etwa 80 €. Ein perfektes Ziel für ein verlängertes Wochenende, ohne dass Ihr Portemonnaie leidet.

Miskolc, Ungarn

© Getty Images

Miskolc, einst ein Zentrum der Schwerindustrie, hat sich zu einer faszinierenden Stadt im Osten Ungarns entwickelt. Neben beeindruckenden Architektur-Highlights bietet Miskolc einige der besten Bars des Landes und zahlreiche Outdoor-Aktivitäten, etwa im nahegelegenen Bükk-Nationalpark. Die Preise sind zudem unglaublich günstig: Ein Airbnb-Zimmer kostet etwa 55 € pro Nacht, und für ein Bier zahlen Sie nur 1,60 €. Das lässt viel Spielraum für weitere Entdeckungen in dieser unterschätzten Stadt.

Zagreb, Kroatien

© Getty Images

Die kroatische Hauptstadt steht zwar im Schatten von Split und Dubrovnik, hat aber so viel zu bieten und ist zudem erschwinglich. Für nur 65 € pro Nacht finden Sie eine tolle Unterkunft, und ein erfrischendes Bier gibt es für 2,50 €. Die charmanten Straßen und die entspannte Atmosphäre machen Zagreb zu einem tollen Ziel für alle, die sowohl Kultur als auch gutes Essen lieben.

Die Top 10 der günstigsten Städte Europas im Überblick

Sarajevo, Bosnien und Herzegowina Tirana, Albanien Belgrad, Serbien Hull, Großbritannien Miskolc, Ungarn Zagreb, Kroatien Sofia, Bulgarien Kaunas, Litauen Kraków, Polen Argos, Griechenland

Diese Städte bieten nicht nur günstige Preise, sondern auch eine Menge Highlights abseits der Massen-Tourismusziele.