Schluss mit Schlieren! Mit diesen Geheimtricks putzen Sie Ihre Fenster in Rekordzeit

Die erste Frühlingssonne strahlt durchs Fenster und sorgt für Glücksgefühle, bis der Blick auf die Glasscheibe fällt. Plötzlich werden Fingerabdrücke, wetterbedingte Ablagerungen & Co. gnadenlos sichtbar. Doch keine Panik: Mit diesen Profi-Tricks sagen Sie Schmutz und Streifen den Kampf an.

Endlich wieder Licht in der Wohnung! Doch der erste Frühlingsgruß hat einen Haken: Fingerabdrücke, Kondenswasser und hartnäckiger Winterschmutz werden jetzt besonders sichtbar. Fensterputzen gehört zum Frühjahrsputz einfach dazu, doch beliebt ist die kraftraubende Aufgabe selten. Erst recht nicht, wenn am Ende hässliche Streifen zurückbleiben. Doch keine Panik: Mit diesen genialen Hausmitteln und Profi-Tricks wird das Fensterputzen zum Kinderspiel!

Timing ist alles

© Getty Images

Ein häufiger Fehler direkt zu Beginn: Putzen Sie niemals, wenn die Sonne direkt auf die Scheiben knallt oder es draußen friert. Das Ergebnis: Das Wasser verdunstet viel zu schnell und man kommt mit dem Polieren gar nicht mehr hinterher. Hässliche Streifen sind vorprogrammiert. Wählen Sie also lieber einen trüben, aber milden Tag.

Die richtige Reihenfolge

Einfach wild drauflos wischen? Besser nicht. Arbeiten Sie sich immer von außen nach innen vor. Befreien Sie zuerst den Rahmen mit einem Besen von Spinnweben und Staub, bevor Sie sich dem Glas widmen. Und ganz wichtig: Immer von oben nach unten reinigen, damit kein Schmutzwasser über die bereits sauberen Flächen läuft.

Der Klarspüler-Hack

Vergessen Sie teure Spezialreiniger! Der perfekte Mix für streifenfreien Glanz kostet fast nichts und steht wahrscheinlich schon in Ihrer Küche: Ein einfacher Mix aus zwei Litern warmem Wasser und einem Spritzer Geschirrspülmittel wirkt oft schon Wunder.

Der ultimative Geheimtipp: Geben Sie einen Schuss Klarspüler für die Geschirrspülmaschine ins Putzwasser. Die darin enthaltenen Tenside wirken wie ein Schutzschild, lassen das Wasser abperlen und sorgen für ein glänzendes Finish. Setzen Sie unbedingt auf Mikrofasertücher. Sie fusseln nicht und saugen viel Feuchtigkeit auf, bis zu fünfmal mehr als herkömmliche Baumwolle!

Fenster trocknen

© Getty Images

Das Putzen war erfolgreich, jetzt geht es ans Trocknen. Schnappen Sie sich am besten einen Abzieher mit Gummi- oder Silikonlippe. Ziehen Sie die Scheibe idealerweise in einer fließenden „Acht“ von oben nach unten ab. Anfänger ziehen am besten in geraden Bahnen von links nach rechts. Wichtig: Trocknen Sie die Gummilippe nach jedem einzelnen Streifen mit einem Tuch ab! Nur so verhindern Sie Schlieren.

So müssen Sie Ihre Fenster seltener putzen

Sie haben die Fenster strahlend sauber und möchten, dass das auch so bleibt? Dann kommt hier der genialste Hack für langanhaltende Sauberkeit: Weichspüler! Geben Sie einfach einen kleinen Schuss Weichspüler in einen Eimer mit lauwarmem Wasser und wischen Sie Ihre frisch geputzten Fenster damit als Finish ab. Der Weichspüler legt sich wie ein unsichtbarer Schutzfilm über das Glas. Staub und Schmutz finden keinen Halt mehr, das Wasser perlt ab und die Fenster bleiben extrem lange streifenfrei.