Erste Absage seit Jahren: Darum kommt Mausi Lugner nicht zum Opernball

Seit Jahrzehnten ist Christina Lugner Stammgast am Wiener Opernball. Heuer wird sie erstmals seit langer Zeit nicht dabei sein und in der Lugner-Loge Platz nehmen.

"Es ist mega-besch****n", ärgert sich Mausi Lugner im oe24-Talk. Was damit gemeint ist, ist schnell erklärt. Mörtels-Ex wird am Donnerstag nicht in der Staatsoper mit dabei sein - aus gesundheitlichen Gründen. Ihr gebrochenes Bein vom Sommer macht Lugner nämlich immer noch zu schaffen.

Mausi Lugner und Reinhard Nowak © Tischler

"Ich komme einfach in keine Schuhe hinein und kann ja nicht im Abendkleid und Birkenstock-Sandalen am Opernball gehen", seufzt Mausi. Nachdem der Bruch gut verheilt ist, soll aber immer noch ein Ödem da sein, das es ihr unmöglich macht High Heels zu tragen. "Da bleibe ich lieber hier in Teneriffa, wo ich in Birkenstocks rumlaufen kann."

Christina Lugner auf ihrem Anwesen auf Teneriffa © zVg

Stargast verpasst

Damit nicht genug, wird sie auch Jacqueline Lugners Stargast nicht treffen - was noch mehr schmerzt als der Fuß. "Jacky und ich sind die größten 'Nanny'-Fans der Welt. Wir haben alle Folgen mehrmals gesehen und können teilweise sogar mitsprechen. Schon Richard wollte Fran Drescher immer zu Opernball holen und jetzt wo Jacky es geschafft hat, kann ich nicht dabei sein. Das ist doppelt traurig für mich", ärgert sich Mausi.

Fran Drescher mit Jacqueline Lugner © Tischler

Absage mit Humor

Dass eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Fran Drescher und Mausi Lugner existiert, bringt Lugner aber dennoch zum Schmunzeln. "Vor vielen Jahren war ich mit Richard bei einem Elton John Konzert und Elton hat mich die ganze Zeit angesehen. Dann ist er von der Bühne runter zu mir gekommen und ins Mikrofon gesagt: 'Einen großen Applaus für meine liebe Freundin Fran Drescher'. Er hat mich tatsächlich mit ihr verwechselt", lacht Lugner.

© Tischler

Und wer weiß vielleicht begrüßt der eine oder andere Opernball-Gast auch Drescher mit einem herzlichen "Hallo Mausi!"