Ein Hauch von Lady Diana (†36): Briten-Royals kommen zum Opernball

Die beiden Modeexperten Adi Weiss und Michael Lameraner füllen ihre Party-Loge bis auf den letzten Platz.

Wenn sich die Wiener Staatsoper in das prachtvollste Parkett der Welt verwandelt und das obligatorische „Alles Walzer“ die feine Gesellschaft in rhythmische Ekstase versetzt, dann ist eines gewiss: Die wahre Inszenierung findet nicht nur auf der Bühne, sondern vor allem in den Logen statt. In diesem Jahr scheint das Epizentrum des Glamours jedoch eine ganz spezifische Adresse zu haben. Die beiden Style Up Your Life!-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner, die unangefochtenen Hohepriester der heimischen Fashion-Szene, haben gleich zwei ihrer legendären Party-Bühnenlogen reserviert, um dort ein buntes Ensemble zu versammeln.

Mehr lesen:

Es ist eine Melange aus internationalem Jetset, deutschem Trash-TV und einer ordentlichen Portion Rock-’n’-Roll-Attitüde, die sich hier zusammenfindet. Man stelle sich vor: Während das internationale Curvy-Model Nadine Mirada beweist, dass wahre Eleganz keine Konfektionsgröße kennt, bringen Davina und Shania Geiss den ungezwungenen Glanz der Côte d’Azur an den Ring. Begleitet werden sie von den Urban Cowboys von The BossHoss, die das Experiment wagen, ihren markanten Stil in das starre Korsett des Fracks zu übersetzen, was zweifellos für den nötigen modischen Zündstoff sorgen wird.

Verkündung kurz vor dem Ball

Dass der Abend nicht an heiterer Leichtigkeit verlieren wird, dafür bürgt Evelyn Burdecki, deren entwaffnende Spontanität in den heiligen Hallen der Oper für erfrischende Momente sorgen dürfte, während Simone Thomalla mit ihrer zeitlosen Souveränität den schauspielerischen Glanzpunkt in dieser illustren Runde setzt. Doch als wäre diese Gästeliste nicht genug, ließen die beiden Gastgeber kurz vor knapp die Katze aus dem Sack und verkündeten eine kleine Sensation: Auch Lady Eliza & Amelia Spencer, die Nichten von Lady Di, werden in der Loge Platz nehmen und damit das ohnehin schon dichte Star-Aufgebot vervollständigen. Es ist ein geschickter Schachzug, der die Loge von Weiss und Lameraner endgültig zur prominentesten Enklave des Abends erhebt.





Natürlich schaut die Welt in dieser Nacht auch auf die anderen großen Namen, die dem Ball die Ehre geben. Sharon Stone wird ihren „Basic Instinct“ für den perfekten Auftritt zelebrieren, Fran Drescher wird mit ihrem unverwechselbaren Charme die Logenreihen verzücken und Al Bano feiert zwischen zwei Walzerschritten das 50-jährige Jubiläum von OGM. Doch während sich draußen die Fotografen um die Hollywood-Größen drängen, weiß der Kenner: Die eigentliche Party, die Mischung aus Esprit, Stil und Wiener Schmäh, findet dort statt, wo Adi Weiss und Michael Lameraner zum Champagner bitten.