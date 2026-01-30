Alles zu oe24VIP
Hollywood-Schock: Mutter aus "Kevin allein zu Hause" (71) tot
© Getty

Ursache unbekannt

Hollywood-Schock: Mutter aus "Kevin allein zu Hause" (71) tot

30.01.26, 19:32
Die Schauspielerin Catherine O’Hara ist tot. 

Bekannt wurde sie mit Rollen in Film- und Serienklassikern wie „Kevin – Allein zu Haus“ und „Schitt’s Creek“. Der Tod der Schauspielerin wurde bekannt, nähere Umstände sind bislang nicht veröffentlicht worden.

O’Hara zählte über Jahrzehnte zu den prägenden Gesichtern der internationalen Film- und Serienlandschaft. Mit ihrer Mischung aus Komik und Charakterstärke erreichte sie ein weltweites Publikum und feierte sowohl im Kino als auch im Fernsehen große Erfolge. Weitere Details zu ihrem Tod lagen zunächst nicht vor.

