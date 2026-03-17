Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 17.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Viel Gefühl, viel Verständnis! Ungeduld könnte die Stimmung trüben.

Viel Gefühl, viel Verständnis! Ungeduld könnte die Stimmung trüben. Beruf: Stärken Sie das Miteinander, gehen Sie achtsamer mit anderen um!

Stärken Sie das Miteinander, gehen Sie achtsamer mit anderen um! Fitness:Schwungvoll durch den Tag! Möglichst kooperativ und rücksichtsvoll!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie nachgiebiger, setzen Sie mehr Vertrauen in Ihr Gegenüber!

Seien Sie nachgiebiger, setzen Sie mehr Vertrauen in Ihr Gegenüber! Beruf: Wer sich hilfsbereit zeigt, darf auch selbst auf Unterstützung bauen.

Wer sich hilfsbereit zeigt, darf auch selbst auf Unterstützung bauen. Fitness:Sie haben wieder mehr Energie. Daher verbessert sich auch Ihre Laune.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ruhe bewahren! Unüberlegte Aktionen könnten heute Schaden anrichten.

Ruhe bewahren! Unüberlegte Aktionen könnten heute Schaden anrichten. Beruf: Unklarheit schürt Konflikte. Daher kooperativ und vernünftig planen!

Unklarheit schürt Konflikte. Daher kooperativ und vernünftig planen! Fitness: Überfordern Sie Ihre Nerven nicht! Durchatmen, gut konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Gehen Sie mit Ihrem Herzblatt aus! Auch Singles sollten sich umsehen.

Gehen Sie mit Ihrem Herzblatt aus! Auch Singles sollten sich umsehen. Beruf: Gute Chancen für Ihre Ideen und Beiträge. Bringen Sie sich aktiv ein!

Gute Chancen für Ihre Ideen und Beiträge. Bringen Sie sich aktiv ein! Fitness:Sie sind körperlich und mental stark. Gut für sportliche Ambitionen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Bedrängen Sie den Partner nicht! Feingefühl und Vernunft sind geboten.

Bedrängen Sie den Partner nicht! Feingefühl und Vernunft sind geboten. Beruf: Stimmen Sie sich mit anderen geduldig ab, lenken Sie freundlich ein!

Stimmen Sie sich mit anderen geduldig ab, lenken Sie freundlich ein! Fitness:Heute geht es wieder sehr zügig dahin. Organisieren Sie sich aber gut!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Denken Sie lieber länger nach und wählen Sie Ihre Worte sehr überlegt!

Denken Sie lieber länger nach und wählen Sie Ihre Worte sehr überlegt! Beruf: Vorgaben einhalten! Diszipliniert, ohne Wenn und Aber mitanpacken!

Vorgaben einhalten! Diszipliniert, ohne Wenn und Aber mitanpacken! Fitness:Durchatmen und ganz ruhig und überlegt einen Schritt nach dem anderen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Achtsam reden, rücksichtsvoll handeln! Je friedlicher, desto besser.

Achtsam reden, rücksichtsvoll handeln! Je friedlicher, desto besser. Beruf: Erfolgsrezept: Gutes Teamwork. Hilfsbereitschaft ist sehr willkommen.

Erfolgsrezept: Gutes Teamwork. Hilfsbereitschaft ist sehr willkommen. Fitness:Energie und Stimmung passen. Nehmen Sie sich nur nicht zu viel vor!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Lassen Sie wieder Ruhe einkehren, dann entfaltet sich auch die Liebe!

Lassen Sie wieder Ruhe einkehren, dann entfaltet sich auch die Liebe! Beruf: Stimmen Sie Ihre Planung mit anderen ab, dann läuft es noch besser.

Stimmen Sie Ihre Planung mit anderen ab, dann läuft es noch besser. Fitness:Sie sind stark und motiviert. Und auch mental in absoluter Hochform.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Stressen Sie Ihr Gegenüber nicht! Geduldig, einfühlsam, vernünftig!

Stressen Sie Ihr Gegenüber nicht! Geduldig, einfühlsam, vernünftig! Beruf: Eines nach dem anderen, ohne hektisch zu werden! Prioritäten klären!

Eines nach dem anderen, ohne hektisch zu werden! Prioritäten klären! Fitness:Stress loslassen, Tempo drosseln! Aufmerksamkeit ist am wichtigsten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Viel mehr Feingefühl! Friedliche Stimmung ist heute besonders wichtig.

Viel mehr Feingefühl! Friedliche Stimmung ist heute besonders wichtig. Beruf: Bringen Sie sich kooperativ ein! Gutes Teamwork ist der Erfolgsgarant.

Bringen Sie sich kooperativ ein! Gutes Teamwork ist der Erfolgsgarant. Fitness:Viel Energie, gute Konzentration. Sport wäre auch wieder mal angesagt.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sehr sensibles Klima. Gehen Sie sehr behutsam mit Ihrem Gegenüber um!

Sehr sensibles Klima. Gehen Sie sehr behutsam mit Ihrem Gegenüber um! Beruf: Kontrollieren Sie alles genauer! Sorgfalt ist wichtiger als Tempo.

Kontrollieren Sie alles genauer! Sorgfalt ist wichtiger als Tempo. Fitness:Je besser Sie sich konzentrieren, desto schneller kommen Sie voran.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Heute brauchen Sie nicht zu zögern. Packen Sie Ihre Chancen am Schopf!

Heute brauchen Sie nicht zu zögern. Packen Sie Ihre Chancen am Schopf! Beruf: Holen Sie sich die Unterstützung, die Sie brauchen. Man hilft gerne.

Holen Sie sich die Unterstützung, die Sie brauchen. Man hilft gerne. Fitness:Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, sonst nimmt der Stress überhand!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.