Statt Split: Diese Urlaubsorte in Kroatien kennt (fast) niemand

Kroatien ist das absolute Sehnsuchtsziel der Österreicher. Türkisblaues Meer und nur ein paar Autostunden entfernt, was will man mehr? Das Problem: In Hotspots tritt man sich im Sommer gegenseitig auf die Füße. Wir zeigen Ihnen 6 Orte an der Adria, wo Sie Kroatien noch ganz für sich allein haben.

Wer im Urlaub wirklich abschalten will, braucht keine überfüllten Promenaden und vollgestopften Strände, wie in Split oder Dubrovnik. Das muss auch nicht sein: Kroatien hat abseits der großen Touristenströme noch echte Geheimtipps zu bieten. Von autofreien Trauminseln bis zur schönsten Küstenstadt Europas: Hier kommen sechs Orte, die noch nicht jeder auf dem Radar hat.

Silba

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Lust auf absolute Stille? Dann ab auf die Fähre nach Silba! Diese winzige Insel nordwestlich von Zadar ist ein wahres Paradies für Gestresste. Keine Autos, keine Motoren, keine Hektik. Stattdessen weht Ihnen der Duft von Pinien um die Nase, untermalt vom sanften Zirpen der Zikaden. Die Strände sind klein, oft versteckt und wunderbar intim. Absolutes Must-Do: Ein Spaziergang zum legendären „Liebesturm“ Toreta, der Panoramablick über die Insel ist schlichtweg magisch.

Pirovac

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Tief eingeschnitten in eine malerische Bucht zwischen Šibenik und Zadar liegt Pirovac. Wo sich in anderen Orten die Touristen stauen, flanieren Sie hier ganz entspannt über die palmengesäumte Uferpromenade vorbei an charmanten, alten Steinhäusern. Der kleine Ort ist der perfekte Ausgangspunkt für Naturfans: Der Naturpark Vransko Jezero und die weltberühmten Krka-Wasserfälle sind nur einen Katzensprung entfernt. Abends lassen Sie den Tag bei einem kühlen Glas Wein in den romantischen Gassen ausklingen.

Lošinj

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Direkt neben Cres im Norden Kroatiens schlummert eine Insel, die fast schon zu schön ist, um wahr zu sein. Lošinj fliegt bei vielen Urlauber:innen noch immer komplett unter dem Radar, ein echter Glücksfall! Machen Sie bereit für dicht duftende Pinienwälder, glasklare Badebuchten und pittoreske Hafenstädtchen, die aussehen wie gemalt. Ein Urlaubsbilderbuch zum Anfassen.

Pelješac-Halbinsel

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Dramatische Küstenlinien, türkisblaues Wasser und die besten Weinkeller des Landes! Die malerische Halbinsel Pelješac ist das kulinarische Herz der kroatischen Adria. Lassen Sie sich von der tiefenentspannten Atmosphäre im Hafenstädtchen Orebić verzaubern und entdecken Sie das historische Franziskanerkloster. Schwingen Sie sich aufs Rad, fahren Sie zu den herrlichen Weingütern in Potomje und probieren Sie sich durch die erlesensten Rotweine der Region.

Cavtat

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Last but not least: Cavtat! Die Organisation European Best Destinations hat dieses dalmatinische Juwel gerade erst zur schönsten Küstenstadt Europas 2026 gekürt. Nur 18 Kilometer vom überfüllten Dubrovnik entfernt, erleben Sie hier den mediterranen Lebensstil in seiner reinsten Form. Kultureller Reichtum trifft auf pure Adriaschönheit: Prachtvolle, venezianisch inspirierte Architektur säumt die Straßen, die hinab zu einer traumhaften Uferpromenade führen. Dort schaukeln luxuriöse Yachten friedlich neben urigen Fischerbooten im Wasser. Ein unglaublicher Vibe.

Kroatien hat so viel mehr zu bieten als nur die bekannten Hotspots. Wer mutig ist und neue Wege geht, wird mit unvergesslichen Urlaubsmomenten, Ruhe und purer Erholung belohnt.