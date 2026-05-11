Perfektes Sommerziel! Die schönste Kleinstadt Österreichs ist...

Wien, Salzburg und Graz kennen Sie schon? Dann wird es Zeit, die schönsten kleinen Juwele der Alpenrepublik zu entdecken. Wir verraten die schönste Kleinstadt Österreichs. Pluspunkt: Sie ist das perfekte Reiseziel für jede Jahreszeit!

Wer beim Österreich-Urlaub nur an die großen Städte denkt, übersieht oft die eigentlichen Juwele des Landes. Denn gerade die kleinen Städte und Dörfer machen den besonderen Charme der Alpenrepublik aus – mit glasklaren Seen, historischen Ortskernen und Bergen, die direkt vor der Haustür beginnen. Genau diese versteckten Schönheiten hat das deutsche Reisemagazin Reisereporter.de jetzt in einem großen Europa-Ranking unter die Lupe genommen.

Das Ergebnis: Unter den schönsten Kleinstädten Europas findet sich auch ein österreichischer Ort, der nicht nur mit spektakulärer Natur punktet, sondern auch zu jeder Jahreszeit begeistert. Ob verschneite Winterlandschaft oder Sommerurlaub am Wasser – dieses Reiseziel kann einfach alles.

Zell am See: Österreichs schönste Kleinstadt begeistert im Sommer und Winter

Zell am See gilt laut dem Ranking als eine der bezauberndsten Kleinstädte Europas – und wer einmal dort war, versteht sofort warum. Die malerische Stadt liegt direkt am Zeller See und wird von der imposanten Schmittenhöhe eingerahmt, die mit ihren 1.965 Metern zu den bekanntesten Bergen der Region zählt.

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Vor allem im Winter verwandelt sich Zell am See in ein Paradies für Ski- und Snowboardfans. Die Schmittenhöhe lockt mit traumhaften Pisten, Panorama-Ausblicken und zahlreichen Winterwanderwegen. Durch die Nähe zum Gletschergebiet Kitzsteinhorn ist Schneesicherheit hier oft bis weit ins Frühjahr garantiert. Auch die Kitzbühler Alpen sind nicht weit entfernt und eignen sich hervorragend für einen Tagesausflug.

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Doch im Sommer zeigt sich die Region von ihrer schönsten Seite. Der türkisfarbene Zeller See lädt zum Schwimmen, Stand-up-Paddeln oder Bootfahren ein, während rundherum zahlreiche Wander- und Radwege durch die Alpenlandschaft führen. Wer es entspannter mag, kann durch die charmante Altstadt schlendern, Cafés genießen und die historische Architektur bewundern.

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Ein besonderes Highlight ist außerdem die berühmte Pinzgauer Lokalbahn. Mit der nostalgischen Bahn fährt man gemütlich durch die beeindruckende Bergkulisse bis zu den spektakulären Krimmler Wasserfällen – den höchsten Wasserfällen Österreichs.

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Gerade diese Mischung aus Natur, Sport, Entspannung und romantischem Kleinstadt-Flair macht Zell am See zu einem der vielseitigsten Reiseziele des Landes. Egal ob Sommerurlaub am See oder Wintertrip in die Berge: Diese österreichische Kleinstadt ist definitiv eine Reise wert.