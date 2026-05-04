Met Gala 2026: Über diese Star-Looks sprechen heute ALLE

Es ist wieder der erste Montag im Mai und damit Zeit für das bedeutendste Modeereignis des Jahres: die Met Gala 2026. Die "Oscars der Mode" gingen am 4. Mai im Metropolitan Museum of Art in New York über die Bühne und die Stars lieferten Glamour pur.

Am 4. Mai versammelten sich die größten Stars auf den ikonischen Stufen des Museums, um eine Nacht voller Glanz und Glamour zu feiern. In diesem Jahr luden Vogue-Chefin Anna Wintour und ihre diesjährigen hochkarätigen Co-Chairs, Schauspielerin Nicole Kidman, Tennis-Legende Venus Williams und Pop-Ikone Beyoncé, zu einem modischen Spektakel der Extraklasse ein. Besonders Beyoncés Anwesenheit sorgte für Begeisterung: Es war ihre erste Met Gala seit einem ganzen Jahrzehnt.

Der Dresscode der Met Gala 2026

© Getty Images

Unter dem Motto „Fashion is Art“ stürmten die Megastars die Stufen des Metropolitan Museum of Art und machten deutlich: In diesem Jahr war Kleidung nicht nur Stoff, sondern ein echtes Statement. Die begleitende Ausstellung „Costume Art“ entführt uns durch 5.000 Jahre Kunstgeschichte und stellt die wohl spannendste Frage der Fashion-Welt: Was sagt unsere Hülle eigentlich über uns aus? Die Stars lieferten die Antworten am eigenen Leib.

Ob skulpturale Kleider, oder Outfits, die direkt aus einem Ölgemälde entsprungen sein könnten, die Met-Treppe wurde zur größten, bewegten Leinwand der Welt.

Die Best Dressed Looks: Skulpturen, Dramatik und Haute Couture

In unserer Slideshow präsentieren wir die spektakulärsten Outfits der Met Gala 2026:

Met Gala 2026: Die besten Looks vom roten Teppich 1/47

2/47

3/47

4/47

5/47

6/47

7/47

8/47

9/47

10/47

11/47

12/47

13/47

14/47

15/47

16/47

17/47

18/47

19/47

20/47

21/47

22/47

23/47

24/47

25/47

26/47

27/47

28/47

29/47

30/47

31/47

32/47

33/47

34/47

35/47

36/47

37/47

38/47

39/47

40/47

41/47

42/47

43/47

44/47

45/47

46/47

47/47 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Die Met Gala 2026 hat gehalten, was sie versprach. Selten waren die Looks so experimentell, durchdacht und glamourös.