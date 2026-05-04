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Met Gala 2026: Über diese Star-Looks sprechen heute ALLE
© Getty Images

Best Dressed

Met Gala 2026: Über diese Star-Looks sprechen heute ALLE

Von
04.05.26, 22:33
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Es ist wieder der erste Montag im Mai und damit Zeit für das bedeutendste Modeereignis des Jahres: die Met Gala 2026. Die "Oscars der Mode" gingen am 4. Mai im Metropolitan Museum of Art in New York über die Bühne und die Stars lieferten Glamour pur. 

Am 4. Mai versammelten sich die größten Stars auf den ikonischen Stufen des Museums, um eine Nacht voller Glanz und Glamour zu feiern. In diesem Jahr luden Vogue-Chefin Anna Wintour und ihre diesjährigen hochkarätigen Co-Chairs, Schauspielerin Nicole Kidman, Tennis-Legende Venus Williams und Pop-Ikone Beyoncé, zu einem modischen Spektakel der Extraklasse ein. Besonders Beyoncés Anwesenheit sorgte für Begeisterung: Es war ihre erste Met Gala seit einem ganzen Jahrzehnt.

Der Dresscode der Met Gala 2026

Met Gala 2026: Über diese Star-Looks sprechen heute ALLE
© Getty Images

Unter dem Motto „Fashion is Art“ stürmten die Megastars die Stufen des Metropolitan Museum of Art und machten deutlich: In diesem Jahr war Kleidung nicht nur Stoff, sondern ein echtes Statement. Die begleitende Ausstellung „Costume Art“ entführt uns durch 5.000 Jahre Kunstgeschichte und stellt die wohl spannendste Frage der Fashion-Welt: Was sagt unsere Hülle eigentlich über uns aus? Die Stars lieferten die Antworten am eigenen Leib.

Ob skulpturale Kleider, oder Outfits, die direkt aus einem Ölgemälde entsprungen sein könnten, die Met-Treppe wurde zur größten, bewegten Leinwand der Welt.

Die Best Dressed Looks: Skulpturen, Dramatik und Haute Couture

In unserer Slideshow präsentieren wir die spektakulärsten Outfits der Met Gala 2026:

Met Gala 2026: Die besten Looks vom roten Teppich

  • Vanessa Lyon 1/47
    Emma Chamberlain
  • Vanessa Lyon 2/47
    Cara Delevingne
  • Vanessa Lyon 3/47
    Sunday Rose und Nicole Kidman
  • Vanessa Lyon 4/47
    Doja Cat
  • Vanessa Lyon 5/47
    Sarah Pidgeon
  • Vanessa Lyon 6/47
    Ashley Graham
  • Vanessa Lyon 7/47
    Venus Williams und Andrea Preti
  • Vanessa Lyon 8/47
    Anna Wintour
  • Vanessa Lyon 9/47
    Charli xcx
  • Vanessa Lyon 10/47
    Anthony Vaccarello und Zoë Kravitz
  • Vanessa Lyon 11/47
    Lindsey Vonn
  • Vanessa Lyon 12/47
    Gigi Hadid
  • Vanessa Lyon 13/47
    Lauren Sánchez Bezos
  • Vanessa Lyon 14/47
    Naomi Elizee
  • Vanessa Lyon 15/47
    La La Anthony
  • Vanessa Lyon 16/47
    Naomi Osaka
  • Vanessa Lyon 17/47
    Connor Storrie
  • Vanessa Lyon 18/47
    Amanda Seyfried
  • Vanessa Lyon 19/47
    Bee Carrozzini
  • Vanessa Lyon 20/47
    GettyImages-2274530871
  • Vanessa Lyon 21/47
    Rosé
  • Vanessa Lyon 22/47
    Chloe Malle
  • Vanessa Lyon 23/47
    Sabine Getty
  • Vanessa Lyon 24/47
    Lena Mahfouf
  • Vanessa Lyon 25/47
    Janelle Monáe
  • Vanessa Lyon 26/47
    Olivia Wilde
  • Vanessa Lyon 27/47
    Cristina Baxter
  • Vanessa Lyon 28/47
    Tschabalala Self
  • Vanessa Lyon 29/47
    Elizabeth Cordry Shaffer und Charles Shaffer
  • Vanessa Lyon 30/47
    Nichapat Suphap
  • Vanessa Lyon 31/47
    Jon Batiste
  • Vanessa Lyon 32/47
    Gillian Miniter and Sylvester Minit
  • Vanessa Lyon 33/47
    Charlotte Effron
  • Vanessa Lyon 34/47
    Nantasha Williams
  • Vanessa Lyon 35/47
    Yu-Chi Lyra Kuo
  • Vanessa Lyon 36/47
    Zuri Hall
  • Vanessa Lyon 37/47
    Chase Sui Wonders
  • Vanessa Lyon 38/47
    Lauren Cioffi
  • Vanessa Lyon 39/47
    Aaron Rose Philip
  • Vanessa Lyon 40/47
    Jen Rubio
  • Vanessa Lyon 41/47
    Lisa Airan
  • Vanessa Lyon 42/47
    Amy Sherald
  • Vanessa Lyon 43/47
    Grace Ann Nader
  • Vanessa Lyon 44/47
    Chloe Murdoch und Grace Murdoch
  • Vanessa Lyon 45/47
    Jordan Roth
  • Vanessa Lyon 46/47
    Chioma Nnadi
  • Vanessa Lyon 47/47
    Vanessa Lyon

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Die Met Gala 2026 hat gehalten, was sie versprach. Selten waren die Looks so experimentell, durchdacht und glamourös.

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