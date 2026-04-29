Statt Hollandaise: Diese Saucen passen viel besser zu Spargel

Weißer vs. grüner Spargel: So lange sollten Sie ihn wirklich kochen

Spargel kochen klingt simpel, doch die richtige Garzeit macht den Unterschied. Während weißer Spargel etwas länger braucht, ist grüner deutlich schneller fertig. Mit den richtigen Minuten gelingt beides perfekt: zart, aromatisch und genau auf den Punkt.