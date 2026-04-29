Statt Hollandaise: Diese Saucen passen viel besser zu Spargel

Zum Saisonliebling Spargel servieren die meisten die klassische Sauce Hollandaise. Doch das kennen wir mittlerweile in- und auswendig. Es wird Zeit für etwas Abwechslung auf dem Teller: Wir präsentieren 4 geniale Sauce-Alternativen, die Sie unbedingt probieren müssen.
Spargel gehört für viele zu den liebsten Frühlingsgenüssen und mit der richtigen Soße wird er noch köstlicher. Doch bei der Begleitung ruhig mal etwas kreativer zugehen. Verabschieden Sie sich vom schweren, immergleichen Butter-Einerlei und wagen Sie etwas Neues. Wir zeigen Ihnen vier fantastische Saucen-Alternativen, die sowohl zu weißem als auch grünem Spargel passen und Ihre Gäste garantiert überraschen werden.
Cremige Zitronen-Butter-Soße
Zutaten:
- 1 Teelöffel fein geriebene Zitronenschale
- 1 Esslöffel plus 1 Teelöffel frisch gepresster Zitronensaft
- 1 Esslöffel Wasser
- 8 Stücke geschnittene kalte Butter
- 1 Esslöffel grob gehackte frische Petersilie
- 1 Knoblauchzehe, fein gehackt
- 1/4 Teelöffel Salz
- 1/4 Teelöffel gemahlener schwarzer Pfeffer
Zubereitung:
- Reiben Sie die Zitronenschale mit einer feinen Reibe ab und pressen Sie den Zitronensaft aus.
- Geben Sie den Zitronensaft und das Wasser in eine Pfanne und bringen Sie beides zum Köcheln. Reduzieren Sie die Hitze und fügen Sie die kalte Butter nach und nach hinzu (jeweils einen Esslöffel). Rühren Sie so lange, bis die Butter schmilzt, bevor Sie den nächsten Löffel hinzufügen. Tipp: Die kalte Butter sorgt für die perfekte, cremige Bindung!
- Wenn die ganze Butter geschmolzen ist, rühren Sie die Zitronenschale, die gehackte Petersilie, den Knoblauch, das Salz und den Pfeffer unter. Schmecken Sie die Soße ab und fügen Sie nach Belieben mehr Salz oder Pfeffer hinzu.
- Die warme, duftende Zitronen-Butter-Soße sofort über den frisch gekochten Spargel träufeln und genießen.
Bozner Soße
Zutaten:
- 3 hartgekochte Eier
- 1 EL mittelscharfer Senf
- 3 EL Weißweinessig (oder Apfelessig)
- 4 EL Rapsöl oder Olivenöl
- 2 EL heißes Spargelwasser (aus dem Kochtopf)
- 2 EL frische Schnittlauchröllchen
- Salz & Pfeffer
Zubereitung:
- Die hartgekochten Eier pellen, halbieren und das Eigelb vom Eiweiß trennen.
- Das Eigelb in einer Schüssel mit einer Gabel fein zerdrücken. Senf, Essig und das heiße Spargelwasser hinzugeben und glatt rühren. Danach das Öl in einem dünnen Strahl unterrühren, bis eine cremige Emulsion entsteht.
- Das Eiweiß mit dem Messer sehr fein hacken und zusammen mit den Schnittlauchröllchen unter die Soße heben. Kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Leichtes Zitronen-Thymian-Karfiolpüree
Zutaten:
- 1/2 Kopf Karfiol
- 2 EL Doppelrahmfrischkäse (für die vegane Version: Hafersahne oder veganer Frischkäse)
- 1 TL frischer Thymian (abgezupft)
- 1 Spritzer frischer Zitronensaft
- Etwas frisch geriebene Muskatnuss
- Salz & Pfeffer
Zubereitung:
- Den Karfiol in kleine Röschen teilen und in leicht gesalzenem Wasser ca. 15 Minuten extrem weich kochen.
- Das Wasser abgießen. Den weichen Karfiol zusammen mit dem Frischkäse, dem Zitronensaft und dem Thymian in einen Standmixer geben (oder mit dem Pürierstab bearbeiten) und fein pürieren, bis es an eine dicke Sauce erinnert.
- Mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer mutig abschmecken (Karfiol schluckt viel Würze!). Ist die Soße noch zu dick, einfach einen kleinen Schuss Milch oder Spargelwasser einrühren.
Balsamico-Honig-Vinaigrette
Zutaten:
- 2 hartgekochte Eier
- 60 ml gutes Olivenöl
- 3 EL heller Balsamico-Essig
- 1,5 TL flüssiger Honig
- 1 TL Senf
- 1 Handvoll frische Petersilie, fein gehackt
- Salz & Pfeffer
Zubereitung:
- Die hartgekochten Eier pellen und in kleine Würfel schneiden.
- Olivenöl, hellen Balsamico, Honig und Senf in einer Schüssel mit einem Schneebesen ordentlich aufschlagen, bis sich Essig und Öl gut verbunden haben.
- Die Eierwürfel und die gehackte Petersilie unter das Dressing rühren.[4] Mit Salz und Pfeffer abschmecken und über den Spargel geben.
Lassen Sie die Hollandaise dieses Jahr einfach mal im Supermarkt-Regal stehen und probieren Sie sich durch diese köstlichen Alternativen.