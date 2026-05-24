Erfrischend lecker: Die 5 besten Erdbeer-Desserts für den Sommer

Mit ihrem betörenden Duft und ihrer leuchtenden Farbe ist die Königin der Beeren der unangefochtene Star der Saison. Erleben Sie die rote Beere in Bestform: Mit Kreationen, die Auge und Gaumen gleichermaßen verzaubern!
Erdbeer-Käsekuchen
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ZUTATEN FÜR 1 FORM (20 CM)
- 40 g Zartbitter-Schokolade
- 150 g Butterkekse
- 80 g geschmolzene Butter
- 500 g Topfen
- 250 g Frischkäse
- 200 g Sauerrahm
- 150 g Zucker
- 1 TL Vanilleextrakt
- 2 EL Stärke
- 4 Eier
- 2 TL Erdbeerpulver aus gefriergetrockneten, gemahlenen Erdbeeren
- 200 g Obers
- 500 g Erdbeeren
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 45 MIN + 10 H KÜHLEN
- Die Schokolade hacken. Die Kekse fein zerbröseln und mit der Butter und der Schokolade vermengen. In eine Springform (ca. 20 cm) füllen und gleichmäßig an Boden und Rand andrücken. Bis zur weiteren Verwendung kalt stellen. Den Ofen auf 150 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.
- In einer Schüssel den Topfen mit Frischkäse, Sauerrahm, Zucker, Vanille und Stärke glatt rühren. Die Eier verquirlen und nach und nach unter die Creme mischen. Die Hälfte der Masse in die Form füllen.
- Unter die zweite Hälfte das Erdbeerpulver rühren und auf die helle Creme füllen. Etwa 1 Stunde backen. Sollte der Kuchen zu braun werden, rechtzeitig mit Alufolie abdecken.
- Bei geöffneter Ofentür abkühlen lassen, dann über Nacht in den Kühlschrank stellen. Vor dem Servieren das Obers steif schlagen. Erdbeeren waschen, putzen und trockentupfen. Den Kuchen aus der Form lösen und mit dem Schlagobers bestreichen. Mit den Erdbeeren belegen und nach Belieben mit Erdbeerpulver bestäuben.
Erdbeer-Germkuchen
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ZUTATEN FÜR 1 KASTENFORM (30 CM)
Für den Teig:
- 30 g Germ
- 50 g Zucker
- 150 ml lauwarme Milch
- 325 g Mehl und zum Arbeiten
- 1 Prise Salz
- 1 Ei
- 75 g weiche Butter
- 300 g Erdbeeren
- 4 EL Gelierzucker 2:1
- 1 Eigelb
Außerdem
- 100 g Erdbeeren für die Garnitur
- 2 EL gefriergetrocknete, zerkleinerte Erdbeeren
- 1/2 Handvoll Erdbeeren mit Grün und Blüten
ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H 30 MIN
- Den Germ mit 1 EL Zucker in der lauwarmen Milch auflösen und ca. 15 Minuten stehen lassen.
- Mehl mit übrigem Zucker, Salz und Ei in eine Schüssel geben. Germmilch zugießen, die weiche Butter in Stücken ergänzen und alles mit den Knethaken des Handrührgeräts zu einem glatten Teig verarbeiten. Abgedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen.
- Inzwischen die Erdbeeren verlesen, waschen und abtropfen lassen. In kleine Stücke schneiden, mit 3 EL Gelierzucker vermengen und kurz ziehen lassen.
- Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Kastenform (ca. 30 cm) mit Backpapier auslegen. Teig auf einer bemehlten Fläche nochmals kurz durchkneten, dann zu einem Rechteck (ca. 30x40 cm) ausrollen und 2/3 der Erdbeermischung darauf in Längsstreifen auftragen.
- Dabei einen ca. 2 cm breiten Rand frei lassen. Den Teig von beiden langen Seiten her zur Mitte hin einrollen, längs durchschneiden und beide Stränge vorsichtig in sich verdrehen, sodass ein Zopf entsteht. Die Teigenden nach unten umschlagen und den Teigling in die vorbereitete Form legen.
- Eigelb mit 1 TL Wasser verquirlen, die Oberfläche damit bestreichen und den Kuchen im Ofen in ca. 40 Minuten goldgelb backen (Stäbchenprobe). Herausnehmen, leicht abkühlen lassen, dann aus der Form stürzen und vollständig erkalten lassen.
- Übrige Erdbeermischung mit dem restlichen Gelierzucker erhitzen, 2–3 Minuten köcheln lassen und pürieren. Den Kuchen damit beträufeln und mit fein zerkleinerten, gefriergetrockneten Erdbeeren bestreuen. Abkühlen lassen und den Kuchen mit frischen Erdbeeren verziert servieren.
Erdbeer-Galette
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ZUTATEN FÜR 8 STÜCK
- 250 g Mehl und zum Arbeiten
- 100 g kalte Butter
- 1 Ei
- 75 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 800 g Erdbeeren
- 1 Msp. Vanillemark
- 2 EL Zitronensaft
- 2 EL Staubzucker
- 40 g gemahlene Mandeln
- 2 EL Obers
- 40 g Mandelblättchen
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 40 MIN
- Für den Teig das Mehl auf die Arbeitsfläche häufeln. In der Mitte eine Mulde formen, die Butter in Stücken mit dem Ei, Zucker und Salz hineingeben und alles zu Krümeln hacken. Rasch zu einem glatten Teig verkneten, nach Bedarf etwas kaltes Wasser oder Mehl ergänzen. Zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kalt stellen. Den Ofen auf 200 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.
- Für den Belag die Erdbeeren abbrausen, putzen und trockentupfen. Etwa 1 Handvoll zum Garnieren mit Vanille, Zitronensaft und Staubzucker fein pürieren. Den Rest in Scheiben schneiden.
- Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ca. 5 mm dünn zu einem großen Kreis (ca. 30 cm) ausrollen. Die Ränder glatt abschneiden. Auf das Blech legen und, bis auf einen 4–5 cm breiten Rand, mit den gemahlenen Mandeln bestreuen. Blütenartig mit den Erdbeerscheiben belegen und den Teigrand darüber schlagen.
- Mit Obers bepinseln und mit den Mandelblättchen bestreuen. Die Galette im Ofen ca. 35 Minuten goldbraun backen. Vor dem Servieren mit der Erdbeersauce beträufeln und nach Belieben mit Vanille und Staubzucker garnieren.
Erdbeer-Cupcakes
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ZUTATEN FÜR 12 STÜCK
- 500 g Erdbeeren
- 1 EL Zitronensaft
- 4 EL Staubzucker
- 150 g weiche Butter
- 120 g Zucker
- 2 EL Vanillezucker
- 2 Eier
- 100 ml Milch
- 300 g Mehl
- 2 TL Backpulver
- 400 g Obers
- 2 Päckchen Sahnesteif
- Erdbeerblüten und -blätter
- gefriergetrocknete, zerkleinerte Erdbeeren
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 05 MIN
- Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Mulden eines Cupcake-Backblechs mit Papierförmchen versehen.
- Die Erdbeeren waschen, abtropfen lassen und putzen. Etwa 120 g der Früchte klein würfeln. Weitere 200 g mit dem Zitronensaft und Staubzucker pürieren und durch ein feines Sieb passieren.
- Die Butter mit dem Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen. Die Eier mit der Milch verquirlen und anschließend zusammen mit dem Mehl und Backpulver zügig unter die Butter-Zucker-Masse rühren. Gut verrühren und die Hälfte vom Teig in das Blech füllen.
- In der Mitte jedes Förmchens ein paar Erdbeerstücke platzieren und mit 1 TL Erdbeermark beträufeln. Mit dem übrigen Teig bedecken und im Ofen ca. 25 Minuten goldbraun backen (Stäbchenprobe). Die Cupcakes vom Blech nehmen und auskühlen lassen.
- Für die Creme das Obers mit dem Sahnesteif und 2 EL Erdbeermark steif schlagen. In einen Spritzbeutel füllen und auf die Cupcakes dressieren. Die Cupcakes mit den restlichen Erdbeeren garnieren und mit dem übrigen Erdbeermark beträufeln. Nach Belieben mit Erdbeerblüten, -blättern und gefriergetrockneten Erdbeeren garnieren.
Erdbeer-Biskuitroulade
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ZUTATEN FÜR 1 ROULADE
Für den Teig:
- 5 Eier
- 2 Eiweiß
- 1 Prise Salz
- 80 g Zucker und zum Arbeiten
- 120 g Mehl
- 2 EL Speisestärke
Außerdem:
- 5 Blatt Gelatine
- 350 g kleine Erdbeeren
- 1 EL Zitronensaft
- 3 EL Zucker
- 100 g Mascarpone
- 300 g Obers
- 3 EL Vanillezucker
- 1–2 TL Erdbeerpulver
- Essblüten wie z. B. Erdbeerblüten und -blätter zum Garnieren
ZUBEREITUNG * LEICHT * 50 MIN + 3 H KÜHLEN
- Den Backofen auf 180 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Für den Teig die Eier trennen. Das ganze Eiweiß mit dem Salz zu steifem Schnee schlagen. Eigelb mit Zucker und 1 EL heißem Wasser schaumig mixen. Eischnee unter die Eigelbmasse heben.
- Mehl und Stärke mischen, darübersieben und unterziehen. Teig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech streichen und im Ofen in ca. 10 Minuten nach Sicht hell backen.
- Die Biskuitplatte auf ein leicht gezuckertes Küchentuch stürzen, das Backpapier abziehen, den Biskuit mithilfe des Tuchs längs aufrollen und auskühlen lassen.
- Inzwischen die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Erdbeeren waschen, trockentupfen, putzen und ca. 150 g davon beiseitestellen. Übrige Erdbeeren halbieren, mit dem Zitronensaft pürieren, erhitzen und den Zucker unterrühren. Gelatine ausdrücken, in der Erdbeermasse auflösen und diese etwas abkühlen lassen.
- Mascarpone cremig rühren. Erdbeermasse mit 2–3 EL davon verrühren, dann den übrigen Mascarpone untermischen. Obers mit Vanillezucker steif schlagen und 1/3 beiseitestellen, übriges Schlagobers unter die Erdbeercreme heben. Etwa ein Viertel davon abnehmen und in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen.
- Biskuit vorsichtig entrollen, mit der Erdbeercreme bestreichen und wieder aufrollen. Ränder gerade schneiden, die Biskuitrolle auf eine Platte legen und außen dünn mit dem restlichen Schlagobers einstreichen. Oberfläche mit rosa Cremerosetten verzieren, leicht mit Erdbeerpulver bestreuen und 2–3 Stunden kühl stellen. Vor dem Servieren die übrigen Erdbeeren halbieren, die Erdbeer-Roulade damit belegen und mit Erdbeerblüten und -blättern garnieren.
Rezepte von StockFood.