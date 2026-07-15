Alle machen jetzt Upside Down Cheesecake – das steckt hinter dem viralen Dessert-Hype

Cheesecake-Fans aufgepasst: Auf TikTok und Instagram sorgt derzeit eine neue Variante des beliebten Klassikers für Millionen Aufrufe. Das Besondere? Erst beim Servieren wird der Kuchen auf den Kopf gestellt.

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Kaum hat sich ein Food-Trend etabliert, sorgt Social Media schon für den nächsten Hype. Nach Dubai-Schokolade, Cloud Bread und Lemon Posset erobert jetzt der Upside Down Cheesecake TikTok und Instagram. Besonders beliebt: Varianten mit Lotus-Keksen, Bananen oder frischen Beeren. Doch was unterscheidet den viralen Kuchen eigentlich von einem klassischen Cheesecake?

Darum ist der Cheesecake "upside down"

Der Name verrät bereits das Prinzip: Der Kuchen wird verkehrt herum geschichtet. Während bei einem klassischen Cheesecake der Keksboden unten liegt und die Creme darauf verteilt wird, beginnt der Upside Down Cheesecake genau umgekehrt. Die Creme wird zuerst in die Form gefüllt und mit einer Schicht Kekskrümeln abgeschlossen. Nach dem Kühlen wird der Kuchen auf eine Servierplatte gestürzt. Dadurch wird der Keksboden zur knusprigen Oberseite – ein Effekt, der den Kuchen auf Social Media besonders fotogen macht. Auch optisch entstehen dadurch wunderschöne Schichten, die beim Anschneiden perfekt zur Geltung kommen.

Warum der Trend gerade so beliebt ist

Der Upside Down Cheesecake punktet gleich mehrfach: kein Backofen notwendig, cremige Konsistenz, knuspriges Topping, einfach vorzubereiten & perfekt für Sommerpartys. Vor allem die Kombination aus cremiger Füllung und knusprigem Keks-Crumble begeistert derzeit Millionen Nutzer auf TikTok und Instagram.

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Veganer Lotus-Bananen Upside Down Cheesecake

Zutaten (für eine Springform mit 20 cm)

400 g Lotus Biscoff Kekse

150 g vegane Butter

250 g vegane Mascarpone

200 g Vanille-Skyr (pflanzlich)

100 g vegane Schlagcreme

100 g Zucker

80 g Lotus-Biscoff-Creme

2 Bananen

So gelingt der Trend

Die Lotus-Kekse fein zerbröseln und mit der geschmolzenen Butter vermengen. Drei Viertel der Keksmasse in eine mit Backpapier ausgelegte Springform drücken und dabei auch einen Rand formen. Anschließend kalt stellen. Vegane Mascarpone mit Vanille-Skyr und Zucker cremig verrühren. Die Schlagcreme steif schlagen und vorsichtig unterheben. Die Hälfte der Creme auf dem gekühlten Boden verteilen. Die Bananen in Scheiben schneiden und darauflegen. Die geschmolzene Lotus-Creme darübergeben. Mit der restlichen Creme bedecken. Zum Schluss die übrigen Kekskrümel darauf verteilen und leicht andrücken. Den Cheesecake mehrere Stunden – am besten über Nacht – im Kühlschrank fest werden lassen. Vor dem Servieren den Kuchen vorsichtig auf eine Tortenplatte stürzen und die Form entfernen.

Tipp: Damit der Cheesecake beim Stürzen seine Form behält, sollte er vollständig durchgekühlt sein. Wer möchte, kann den Kuchen zusätzlich mit Bananenscheiben, Lotus-Keksen oder etwas Karamellsauce dekorieren.