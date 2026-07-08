Vergessen Sie Wassermelone-Feta: Diese Sommerrezepte sind viel besser

Ob fruchtige Salate, cremige Burrata oder gefrorene Desserts: Diese Gerichte bringen garantiert frischen Wind auf den Speiseplan und schmecken mindestens genauso nach Sommer.

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Wassermelone mit Feta gehört längst zu den Klassikern des Sommers. Die Kombination aus süßer Melone, salzigem Käse und frischer Minze landet Jahr für Jahr auf unzähligen Tellern und das völlig zurecht. Doch manchmal darf es auch etwas Neues sein. Von cremiger Burrata über fruchtige Salate bis hin zu erfrischenden Desserts gibt es jede Menge Sommerrezepte, die mindestens genauso gut schmecken und garantiert für Abwechslung sorgen. Wer also genug vom Klassiker hat, sollte diese Gerichte unbedingt ausprobieren.

Pfirsich-Burrata-Salat

A vibrant salad featuring grilled peaches, fresh greens, and creamy burrata topped with pistachios. © Getty Images

Zutaten:

2 reife Pfirsiche

1 Burrata

1 Handvoll Rucola

2 EL geröstete Pinienkerne oder Pistazien

Einige Blätter frisches Basilikum

2 EL Olivenöl

1 TL Honig

Saft einer halben Zitrone

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Pfirsiche waschen, entkernen und in Spalten schneiden. Rucola auf einem Teller verteilen und die Pfirsiche darauf anrichten. Burrata in die Mitte setzen. Pinienkerne und Basilikum darüberstreuen. Aus Olivenöl, Honig, Zitronensaft, Salz und Pfeffer ein Dressing verrühren und kurz vor dem Servieren über den Salat geben.

Gurken-Sandwich

Cream cheese dill cucumber english tea sandwiches. toning. selective focus © Getty Images/iStockphoto

Zutaten

4 Scheiben Sauerteigbrot oder Toast

150 g Frischkäse

½ Salatgurke

Frischer Dill

Schnittlauch

Salz und Pfeffer

Etwas Zitronensaft

Optional: Avocado oder geräucherter Lachs

Zubereitung

Brotscheiben nach Belieben rösten. Frischkäse mit Dill, Schnittlauch, Zitronensaft, Salz und Pfeffer verrühren. Gurke in sehr dünne Scheiben schneiden. Das Brot mit dem Frischkäse bestreichen und die Gurkenscheiben darauf verteilen. Nach Wunsch mit Avocado oder Lachs ergänzen und servieren.

Gegrillter Pfirsich mit Vanilleeis

Grilled Peaches and ice cream, food dessert © Getty Images

Zutaten:

2 Pfirsiche

4 Kugeln Vanilleeis

2 EL gehackte Pistazien

Etwas Honig

Zubereitung

Pfirsiche halbieren und entkernen. Mit der Schnittfläche nach unten zwei bis drei Minuten grillen. Mit Vanilleeis anrichten. Mit Pistazien bestreuen und etwas Honig darüberträufeln.

Tomaten-Pfirsich-Salat

Summer peach caprese salad with tomatoes, basil, burrata cheese. © Getty Images

Zutaten

3 große Tomaten

2 reife Pfirsiche

1 Burrata oder Mozzarella

Frisches Basilikum

2 EL Olivenöl

1 EL Balsamico

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Tomaten und Pfirsiche in Spalten schneiden. Auf einer Platte anrichten. Burrata darübergeben und Basilikum hinzufügen. Mit Olivenöl, Balsamico, Salz und Pfeffer abschmecken.

Zitronen-Pasta

Pasta mit Zitrone und Bailikum © Getty Images

Zutaten

300 g Pasta

2 EL Butter oder Olivenöl

1 Bio-Zitrone

60 g frisch geriebener Parmesan

Salz

Schwarzer Pfeffer

Frisches Basilikum

Zubereitung

Pasta al dente kochen. Butter oder Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Zitronenabrieb und Zitronensaft hinzufügen. Pasta und etwas Kochwasser dazugeben. Parmesan unterrühren und mit Pfeffer sowie Basilikum servieren.

Wassermelone mit Feta bleibt zwar ein Sommerklassiker – doch die Auswahl an leichten Rezepten ist deutlich größer.