Alternativen
Vergessen Sie Wassermelone-Feta: Diese Sommerrezepte sind viel besser
Wassermelone mit Feta gehört längst zu den Klassikern des Sommers. Die Kombination aus süßer Melone, salzigem Käse und frischer Minze landet Jahr für Jahr auf unzähligen Tellern und das völlig zurecht. Doch manchmal darf es auch etwas Neues sein. Von cremiger Burrata über fruchtige Salate bis hin zu erfrischenden Desserts gibt es jede Menge Sommerrezepte, die mindestens genauso gut schmecken und garantiert für Abwechslung sorgen. Wer also genug vom Klassiker hat, sollte diese Gerichte unbedingt ausprobieren.
Pfirsich-Burrata-Salat
Zutaten:
- 2 reife Pfirsiche
- 1 Burrata
- 1 Handvoll Rucola
- 2 EL geröstete Pinienkerne oder Pistazien
- Einige Blätter frisches Basilikum
- 2 EL Olivenöl
- 1 TL Honig
- Saft einer halben Zitrone
- Salz und Pfeffer
Zubereitung
- Pfirsiche waschen, entkernen und in Spalten schneiden.
- Rucola auf einem Teller verteilen und die Pfirsiche darauf anrichten.
- Burrata in die Mitte setzen.
- Pinienkerne und Basilikum darüberstreuen.
- Aus Olivenöl, Honig, Zitronensaft, Salz und Pfeffer ein Dressing verrühren und kurz vor dem Servieren über den Salat geben.
Gurken-Sandwich
Zutaten
- 4 Scheiben Sauerteigbrot oder Toast
- 150 g Frischkäse
- ½ Salatgurke
- Frischer Dill
- Schnittlauch
- Salz und Pfeffer
- Etwas Zitronensaft
- Optional: Avocado oder geräucherter Lachs
Zubereitung
- Brotscheiben nach Belieben rösten.
- Frischkäse mit Dill, Schnittlauch, Zitronensaft, Salz und Pfeffer verrühren.
- Gurke in sehr dünne Scheiben schneiden.
- Das Brot mit dem Frischkäse bestreichen und die Gurkenscheiben darauf verteilen.
- Nach Wunsch mit Avocado oder Lachs ergänzen und servieren.
Gegrillter Pfirsich mit Vanilleeis
Zutaten:
- 2 Pfirsiche
- 4 Kugeln Vanilleeis
- 2 EL gehackte Pistazien
- Etwas Honig
Zubereitung
- Pfirsiche halbieren und entkernen.
- Mit der Schnittfläche nach unten zwei bis drei Minuten grillen.
- Mit Vanilleeis anrichten.
- Mit Pistazien bestreuen und etwas Honig darüberträufeln.
Tomaten-Pfirsich-Salat
Zutaten
- 3 große Tomaten
- 2 reife Pfirsiche
- 1 Burrata oder Mozzarella
- Frisches Basilikum
- 2 EL Olivenöl
- 1 EL Balsamico
- Salz und Pfeffer
Zubereitung
- Tomaten und Pfirsiche in Spalten schneiden.
- Auf einer Platte anrichten.
- Burrata darübergeben und Basilikum hinzufügen.
- Mit Olivenöl, Balsamico, Salz und Pfeffer abschmecken.
Zitronen-Pasta
Zutaten
- 300 g Pasta
- 2 EL Butter oder Olivenöl
- 1 Bio-Zitrone
- 60 g frisch geriebener Parmesan
- Salz
- Schwarzer Pfeffer
- Frisches Basilikum
Zubereitung
- Pasta al dente kochen.
- Butter oder Olivenöl in einer Pfanne erhitzen.
- Zitronenabrieb und Zitronensaft hinzufügen.
- Pasta und etwas Kochwasser dazugeben.
- Parmesan unterrühren und mit Pfeffer sowie Basilikum servieren.
Wassermelone mit Feta bleibt zwar ein Sommerklassiker – doch die Auswahl an leichten Rezepten ist deutlich größer.
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